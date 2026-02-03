Apto físico escolar: la importancia de hacer una evaluación médica real

Verificar el calendario nacional de vacunación obligatoria

vacunacion telam.jpg

Por estos motivos, otro punto clave es la verificación del calendario nacional de vacunación, que es gratuito y obligatorio en Argentina. En edad escolar se controlan especialmente los refuerzos de vacunas como triple viral, varicela, hepatitis B y triple bacteriana, y en la adolescencia se incorporan vacunas como meningococo y VPH. Tener el esquema de vacunación completo no solo protege al niño, sino que también reduce el riesgo de brotes dentro del ámbito escolar.

Los médicos también remarcan que reutilizar certificados de años anteriores o firmar fichas sin evaluación médica puede generar una falsa sensación de seguridad. Cada año el cuerpo cambia, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Un control actualizado y completo es la mejor forma de prevenir riesgos y cuidar la salud de los chicos en la escuela.