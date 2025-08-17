Turismo en Mar del Plata: eventos y congresos más búsquedas para el verano salvaron el fin de semana largo

Airbag River

Uno de los principales atractivos fue la triple presentación de Airbag en el estadio Polideportivo. La primera función, el viernes, fue a estadio lleno y por eso se repitió el sábado y este domingo.

El mismo viernes, David Lebón se presentó en el Teatro Radio City con su show “Conexión”, recorriendo sus clásicos ante cientos de personas.

resto playa.jpg Restaurante de playa en Mar del Plata

Otro plato fuerte fue la vuelta de “La Granja de Zenón”, que llegó al Teatro Tronador con funciones jueves, viernes y sábado, y cerrará este domingo a las 18. Una propuesta que atrajo a familias con chicos en el marco del Día de la Niñez.

La ciudad también vibró con la presentación de Jóvenes Pordioseros en BrewHouse, Helter Skelter en Chauvín, la fiesta Bresh en Plaza de la Música, y Ligia Piro en el Teatro Auditorium, además de shows de stand up, varietés, danza, teatro y la siempre convocante experiencia “Candlelight”, con música en vivo bajo la luz de miles de velas.

Congresos y movimiento económico: Más allá de los espectáculos, durante el fin de semana también se realizaron congresos y eventos empresariales, como el Atlantic Real Estate, en un hotel de Alem y Paso.

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) reconocieron que el movimiento superó las expectativas: “Está sorprendiendo el fin de semana largo, vino más gente de la prevista. Hubo varios eventos interesantes como los shows de Airbag, La Granja de Zenón, Candlelight y la Expo Inmobiliaria, entre otros”.

Reservas para el verano

Muchos turistas reservan por aplicaciones pero se aseguran que "exista" la casa o el departamento confirmando de modo presencial, algo que se está repitiendo muchos por las continuas estafas que hay a través de páginas de internet, algunas de ellas muy conocidas.

"Alquilando un departamento o casa en esta época del año te asegurás cerrar el precio a un valor lógico. Igual no se espera que haya grandes aumentos respecto del año pasado", le explicó a minutouno.com un corredor inmobiliario.

mar del plata playa Verano en Mar del Plata.

También creció mucho la reserva de carpas en balnearios: "El nivel de llamados y confirmaciones que tenemos ya es superior al del año pasado, que a nosotros nos fue muy bien", le dijo a minutouno.com el dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes, el empresario y candidato a presidente de Boca Augusto Digiovanni.

Un hecho curioso se produjo este fin de semana en el tradicional parador, porque muchos turistas fueron directamente al balneario para conocer el lugar y poder realizar la reserva: "si bien nosotros tenemos muchos clientes de siempre también están los nuevos que quieren venir y muchas veces no pueden porque no hay lugar", explicó Digiovanni.