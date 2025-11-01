ARCA: el trámite para obtener las compras realizadas en Temu

Las compras online ganaron popularidad durante los últimos años, desde donde se puede acceder a un amplio abanico de productos de forma segura, rápida y cómoda. En este contexto, Temu, una de las plataformas chinas emergentes, es una de las más utilizadas por los consumidores. Lo cierto es que la calidad de sus artículos y los envíos rápidos son la clave del éxito.