ARCA: las obras sociales que aceptarán monotributistas en mayo 2026
La lista fue anunciada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y reúne a 44 entidades encargadas de brindar cobertura médica. Descubrí todos los detalles en la nota.
Los monotributistas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya pueden acceder al listado actualizado de obras sociales habilitadas para brindar cobertura médica durante mayo. La nómina, publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), incluye un total de 44 entidades autorizadas para incorporar afiliados.
El trámite puede realizarse a través de los canales oficiales de la obra social elegida, presentando la documentación correspondiente y completando el alta como monotributista. En muchos casos, las entidades ofrecen distintos planes o niveles de cobertura, que varían según las prestaciones incluidas.
Cuáles son las obras sociales habilitadas para monotributistas en mayo de 2026
- OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.
- OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.
- OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.
- OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.
- OSTAXBA: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.
- OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.
- OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.
- OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos.
- OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.
- OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.
- OSPIFSE: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.
- OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
- OSDEM: Obra Social de Músicos.
- OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales.
- OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
- OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.
- OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.
- OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
- OSSB: Obra Social de Serenos de Buques.
- OSPAT: Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.
- OSV: Obra Social de Vareadores.
- OSVVRA: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).
- OSPIV: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.
- OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- OSPETAX: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.
- OSVARA: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.
- OSCRAIA: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.
- OSOETSYLARA: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.
- OSFYB: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.
- SERVESALUD: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.
- OSDIC: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.
- OSIM: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.
- OSDEPYM: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.
- OSMITA: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.
- ASSPE: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.
- OSDO: Obra Social de Dirección.
- OSDAAP: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.
- UNIMEDICA: Mutual Médica Concordia.
- AMPES: Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.
- METCBA: MET-Córdoba S.A.
- PRIVAMED: Privamed S.A.
- AMCI: Asociación Mutual del Control Integral.
- ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.
- AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.
Cómo hacer la afiliación a una obra social si sos monotributista
Aunque el Monotributo incluye el aporte de salud, la afiliación a una obra social no es automática. Cada contribuyente debe hacer el alta por su cuenta, de forma presencial o online, según la entidad.
Para el trámite suelen pedir DNI, comprobante de pago del Monotributo y formularios del sistema. Luego, en algunos casos, se presenta la declaración ante ANSES y se pueden sumar familiares pagando un adicional.
También es posible cambiar de obra social una vez al año desde la web de la Superintendencia de Servicios de Salud con clave fiscal, siempre que se haya permanecido al menos 12 meses en la cobertura actual.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario