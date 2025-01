ARCA: los beneficios para los monotributistas que alquilan

Los monotributistas interesados deben cumplir con ciertos requisitos obligatorios para acceder a esta bonificación. Sin embargo, será la propia ARCA quien analice cada caso particular para determinar si corresponde o no otorgar el beneficio. Esta medida no solo representa un alivio económico para un sector específico, sino que también busca incentivar el cumplimiento fiscal y ordenar el mercado de alquileres.

El beneficio que tiene el organismo para un grupo de monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó un nuevo incentivo dirigido a monotributistas que formalicen sus contratos de alquiler dentro del Régimen Simplificado y cumplan con las condiciones estipuladas. Este programa busca fomentar la transparencia fiscal y premiar a los contribuyentes que regularicen su situación.

Quienes realicen este trámite podrán acceder a importantes beneficios:

Exención total de la cuota fija del monotributo, logrando un ahorro significativo.

Eliminación del impuesto sobre transacciones bancarias aplicadas a ingresos provenientes de alquileres.

Posibilidad de deducir un 10% anual en el cálculo del Impuesto a las Ganancias, lo que reduce la carga tributaria.

Los requisitos para acceder al beneficio del monotributo

Para acceder a este beneficio, ARCA especificó que los contribuyentes deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias. Estas son:

Declarar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI) dentro de los 15 días posteriores a la firma del contrato.

Estar registrados como monotributistas en la categoría correspondiente a la actividad de alquileres.

Poseer un máximo de tres propiedades.

No superar los ingresos anuales establecidos para la categoría K del monotributo, que actualmente equivale a $68 millones.

Cumplir con estos requisitos es clave para poder aprovechar este beneficio exclusivo que busca incentivar la formalización del mercado de alquileres y brindar un alivio económico a pequeños contribuyentes.