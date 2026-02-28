Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 28 de febrero
En el cierre de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso del calor y fuerte aumento en la nubosidad. Todos los detalles.
Para los veraniegos, este es el momento de disfrutar los últimos días de calor: este sábado, la temperatura máxima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es de 30 grados, mientras que el piso de la mínima será de 22. De esta manera, el organismo anticipa una jornada agradable, pero con aumento nubosidad.
De hecho, se espera un cielo mayormente nublado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con viento proveniente del Noreste, preponderantemente.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el domingo, la máxima subirá a 32, en lo que se cree que será el último día más caluroso de la temporada. El cielo estará algo nublado y el viento soplará desde el Norte, por lo que se espera una jornada sumamente agradable y sin presencia de lluvias.
Tanto lunes como martes y miércoles, el termómetro volverá a superar los 30 grados, pero el jueves la Ciudad atravesará un abrupto descenso de temperaturas. ¡A prepararse!
Alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Tucumán, San Luis, Córdoba, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
