La aclaración de la Oficina de Respuesta Oficial sobre la recategorización de monotributistas: "FALSO"
Desde la Oficina de Respuesta Oficial aclararon que es de forma voluntaria y que no se analizarán todas las transferencias de billeteras virtuales.
El Gobierno desmintió que Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciara un proceso de recategorización de oficio a monotributistas basado en todos los movimientos en billeteras virtuales detectados durante los últimos dos años.
“En estos días, circularon versiones que indican que ARCA estaría usando transferencias personales o movimientos familiares de billeteras virtuales para recategorizar monotributistas de manera "ilegal". Esto es categóricamente FALSO”, expresó el Gobierno este jueves a través de la Oficina de Respuesta Oficial.
En este sentido, enfatizaron que “ARCA no utiliza transferencias personales (préstamos, regalos, propinas, dinero propio transferido entre cuentas, etc.) para recategorizar” y aclararon que “lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR”.
"Se miran cobros, no transferencias. Cuando ARCA detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan 15 días para justificar esos ingresos", explicaron desde el Gobierno y aclararon que "solo si no hay justificación, puede corresponder una recategorización",
A su vez, indicaron que solo se reporta información a partir de movimientos “muy elevandos”: “ARCA no recibe información de transferencias por debajo de 50 millones de pesos mensuales”, sostuvieron.
En un extenso pero claro posteo, desde la Oficina de Respuesta Oficial recordaron que todos los años ARCA habilita la recategorización semestral del monotributo siendo esto un procedimiento habitual y previsto por la normativa vigente.
La recategorización puede hacerse de forma voluntaria, eligiendo la categoría que corresponda según la facturación real. Si no se realiza, ARCA puede recategorizar de oficio, únicamente en función de la información fiscal disponible.
La información que aseguraba que ARCA podía llegar a recategorizar monotributistas si la facturación y los medios de pago digitales no coincidían causó revuelo al punto que diputados de la oposición llegaron a presentar un proyecto de ley para suspender las facultades del organismo de recaudación.
Monotributo: montos y categorías vigentes a febrero 2026
Todos los monotributistas tuvieron tiempo para realizar la recategorización semestral hasta el 5 de febrero. Previamente, ARCA informó cuáles eran las nuevas escalas vigentes hasta julio, cuando se actualizarán nuevamente.
La última actualización responde al mecanismo automático establecido por ley y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.
- Categoría A: Hasta $10.277.988,13
- Categoría B: Hasta $15.058.447,71
- Categoría C: Hasta $21.113.696,52
- Categoría D: Hasta $26.212.853,42
- Categoría E: Hasta $30.833.964,37
- Categoría F: Hasta $38.642.048,36
- Categoría G: Hasta $46.211.109,37
- Categoría H: Hasta $70.113.407,33
- Categoría I: Hasta $78.479.211,62
- Categoría J: Hasta $89.872.640,30
- Categoría K: Hasta $108.357.084,05
