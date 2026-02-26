La aclaración de la Oficina de Respuesta Oficial sobre la recategorización de monotributistas: "FALSO"

posteo oficina respuesta oficial

En un extenso pero claro posteo, desde la Oficina de Respuesta Oficial recordaron que todos los años ARCA habilita la recategorización semestral del monotributo siendo esto un procedimiento habitual y previsto por la normativa vigente.

La recategorización puede hacerse de forma voluntaria, eligiendo la categoría que corresponda según la facturación real. Si no se realiza, ARCA puede recategorizar de oficio, únicamente en función de la información fiscal disponible.

La información que aseguraba que ARCA podía llegar a recategorizar monotributistas si la facturación y los medios de pago digitales no coincidían causó revuelo al punto que diputados de la oposición llegaron a presentar un proyecto de ley para suspender las facultades del organismo de recaudación.

Monotributo: montos y categorías vigentes a febrero 2026

Todos los monotributistas tuvieron tiempo para realizar la recategorización semestral hasta el 5 de febrero. Previamente, ARCA informó cuáles eran las nuevas escalas vigentes hasta julio, cuando se actualizarán nuevamente.

La última actualización responde al mecanismo automático establecido por ley y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.

Categoría A: Hasta $10.277.988,13

Categoría B: Hasta $15.058.447,71

Categoría C: Hasta $21.113.696,52

Categoría D: Hasta $26.212.853,42

Categoría E: Hasta $30.833.964,37

Categoría F: Hasta $38.642.048,36

Categoría G: Hasta $46.211.109,37

Categoría H: Hasta $70.113.407,33

Categoría I: Hasta $78.479.211,62

Categoría J: Hasta $89.872.640,30

Categoría K: Hasta $108.357.084,05