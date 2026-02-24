ARCA y la "inocencia fiscal": cómo funcionan los controles virtuales para evitar multas de $440.000
El organismo apuesta al cumplimiento voluntario con avisos preventivos online. Conocé cómo funcionan los nuevos controles para no pagar multas de $440.000.
La ARCA avanza con un nuevo enfoque basado en la inocencia fiscal, que busca dejar atrás la lógica de persecución tributaria y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones impositivas. El cambio supone pasar de la llamada reparación de ahorros a la decisión individual de regularizar desvíos fiscales, en un esquema que apuesta a la autocorrección antes que a la sanción.
En esta etapa, el organismo implementa avisos preventivos para advertir a los contribuyentes sobre inconsistencias tributarias y otorgar plazos para corregirlas sin penalidades mayores. A través de la Resolución 5823, la ARCA busca consolidar una cultura de responsabilidad fiscal basada en la regularización espontánea.
Al mismo tiempo, la Ley 27.799 elevó las multas automáticas por no presentar declaraciones juradas a $220.000 para personas físicas y $440.000 para empresas.
Según la instrucción 2/26 de ARCA, las notificaciones comienzan con un recordatorio electrónico al domicilio fiscal —excepto contribuyentes de mayor importancia— y, si no hay respuesta, avanzan a la intimación formal con cargos en cuentas tributarias.
Cómo funcionan los mecanismos de control virtual para evitar las multas de ARCA
A partir del 11 de febrero, la ARCA consolida un esquema de control fiscal digital que reemplaza la presencia del inspector por cruces automáticos de datos.
Cuando el sistema detecta inconsistencias tributarias, el contribuyente recibe avisos para corregirlas y así evitar multas o fiscalizaciones. Estas son las herramientas del programa de ARCA:
- Nuestra Parte: El servicio Nuestra Parte reúne toda la información fiscal disponible: situación registral, ingresos, bienes, participaciones societarias, desvíos detectados y deuda exigible. Con esos datos, el contribuyente puede revisar su estado y regularizarse online antes de las sanciones.
- Campañas de inducción: Cuando la ARCA detecta inconsistencias, envía una notificación preventiva al domicilio fiscal electrónico con plazo de 30 días para corregirlas. Si no hay respuesta, se reitera el aviso como instancia previa a controles más formales.
- Requerimientos electrónicos: Si el organismo necesita precisiones sobre operaciones, ingresos o egresos, envía un requerimiento digital identificado con Código de Acción de Control Electrónico. La respuesta se presenta online con la documentación respaldatoria solicitada.
- Fiscalización electrónica: Cuando los desvíos persisten, la ARCA inicia una fiscalización electrónica notificada al domicilio fiscal. El contribuyente dispone de 15 días hábiles para responder en el sistema SIACE, adjuntar pruebas en PDF o pedir una prórroga. La falta de respuesta impacta en el SIPER, el índice de riesgo fiscal que califica la conducta tributaria.
