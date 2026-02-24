ARCA y la "inocencia fiscal": cómo funcionan los controles virtuales para evitar multas de $440.000

La ARCA avanza con un nuevo enfoque basado en la inocencia fiscal, que busca dejar atrás la lógica de persecución tributaria y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones impositivas. El cambio supone pasar de la llamada reparación de ahorros a la decisión individual de regularizar desvíos fiscales, en un esquema que apuesta a la autocorrección antes que a la sanción.