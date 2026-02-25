Qué hacer si no llegaste a la recategorización de ARCA: la manera para cambiar de categoría

En situaciones donde el sistema no habilita la recategorización retroactiva, se utiliza la opción de baja y alta en la nueva categoría, lo que ajusta el encuadre desde el período vigente.

Es importante considerar que la baja de categoría no tiene efecto retroactivo automático sobre meses ya pagados. Si se abonó de más por estar en una escala superior, el saldo puede computarse como crédito en períodos siguientes o solicitarse su reimputación.

Mantener actualizados los datos del monotributo evita diferencias con la información que maneja el ARCA y reduce el riesgo de fiscalizaciones o ajustes de oficio.