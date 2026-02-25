Qué hacer si no llegaste a la recategorización de ARCA: la manera para cambiar de categoría
ARCA exige la recategorización del monotributo, un trámite clave donde cada contribuyente debe chequear si su categoría sigue acorde a su nivel de actividad.
Quienes no hicieron a tiempo la recategorización del ARCA en el monotributo aún pueden ajustar su categoría sin esperar el próximo período. El organismo permite modificar la escala fuera de término cuando el contribuyente advierte que quedó en una categoría superior a la que le corresponde o que su facturación cayó y no lo declaró en plazo.
Este cambio no se realiza como la recategorización semestral: suele implicar una modificación de datos o una baja y nueva alta en la categoría correcta. Es clave que los parámetros coincidan con la información que cruza el sistema, ya que una categoría mal declarada afecta el monto mensual y los aportes, y puede generar deudas o saldos a favor que después requieren trámites extra.
Baja de categoría fuera de término en el Monotributo
Cuando el contribuyente necesita bajar de categoría en el monotributo después del cierre del período de recategorización, el procedimiento habitual es revisar primero si corresponde una modificación registral o directamente una renuncia y nueva adhesión.
La baja de categoría fuera de término suele aplicarse cuando los ingresos de los últimos 12 meses quedaron por debajo del tope de la escala actual y el contribuyente no actualizó la información en la fecha prevista.
El trámite se realiza desde el portal del ARCA con clave fiscal, dentro del servicio Monotributo. Allí se pueden actualizar los parámetros económicos declarados —facturación, superficie afectada, alquileres o energía— para que el sistema determine la categoría correcta.
En situaciones donde el sistema no habilita la recategorización retroactiva, se utiliza la opción de baja y alta en la nueva categoría, lo que ajusta el encuadre desde el período vigente.
Es importante considerar que la baja de categoría no tiene efecto retroactivo automático sobre meses ya pagados. Si se abonó de más por estar en una escala superior, el saldo puede computarse como crédito en períodos siguientes o solicitarse su reimputación.
Mantener actualizados los datos del monotributo evita diferencias con la información que maneja el ARCA y reduce el riesgo de fiscalizaciones o ajustes de oficio.
