Arranca una nueva ola de calor extremo: cuándo y en qué zonas las temperaturas superarán los 40 grados
Se espera un ascenso térmico sostenido, con elevadas marcas que se sentarán también en Buenos Aires. Qué dice el informe de Meteored.
El sistema frontal que generó lluvias y tormentas en gran parte del territorio nacional se ha desplazado hacia el extremo norte, y si bien las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones aún mantienen una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fenómenos que se debilitan, el resto del país ya experimenta un cambio radical y se viene una nueva ola de calor extrema, con un marcado ascenso de las temperaturas.
El informe del sitio especializado Meteored indicó que una masa de aire más estable y fresco generó un descenso marcado de las temperaturas en el centro y norte del país. Sin embargo, este alivio será transitorio.
De acuerdo con la información meteorológica, el clima cambiará rápidamente a partir del martes, cuando el viento rote al sector norte e impulse una masa de aire cálido. Esto dará inicio a un período de ascenso térmico sostenido que dominará la semana.
Cómo serán las temperaturas esta semana en la Argentina
El fuerte viento norte, combinado con la escasa nubosidad, favorecerá un incremento térmico significativo. Las temperaturas más elevadas se concentrarán especialmente en la franja central: La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba prevén máximas que podrían alcanzar entre 37 grados y 38 grados.
El calor será progresivo y constante, con jornadas muy calurosas entre miércoles y viernes. La masa de aire seca y la estabilidad atmosférica garantizarán mañanas templadas y tardes sofocantes, sin previsiones de precipitaciones relevantes para esta zona a lo largo de la semana.
Calor extremo en el norte del país
En las provincias del norte (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y este de Salta), el aumento de la temperatura será más lento, pero intenso. Entre jueves y viernes, podrían alcanzarse marcas cercanas a los 40 grados, consolidando un escenario de calor extremo para esa región.
Los modelos meteorológicos, como el ECMWF, señalan que predominarán las condiciones estables y el viento norte en todo el territorio, aunque con posibles eventos aislados de precipitaciones en el NEA y NOA a principios de semana.
Hacia el final de la semana, se sugiere una posible recuperación de la inestabilidad en la zona central, que será objeto de monitoreo.
