Arranca una nueva ola de calor extremo: cuándo y en qué zonas las temperaturas superarán los 40 grados

El calor será progresivo y constante, con jornadas muy calurosas entre miércoles y viernes. La masa de aire seca y la estabilidad atmosférica garantizarán mañanas templadas y tardes sofocantes, sin previsiones de precipitaciones relevantes para esta zona a lo largo de la semana.

Calor extremo en el norte del país

En las provincias del norte (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y este de Salta), el aumento de la temperatura será más lento, pero intenso. Entre jueves y viernes, podrían alcanzarse marcas cercanas a los 40 grados, consolidando un escenario de calor extremo para esa región.

Los modelos meteorológicos, como el ECMWF, señalan que predominarán las condiciones estables y el viento norte en todo el territorio, aunque con posibles eventos aislados de precipitaciones en el NEA y NOA a principios de semana.

Hacia el final de la semana, se sugiere una posible recuperación de la inestabilidad en la zona central, que será objeto de monitoreo.