Niebla extrema: las seis recomendaciones vitales para conducir seguro
El SMN emitió una alerta por niebla en cinco provincias. Conocé las principales recomendaciones para conducir con seguridad y evitar graves siniestros viales.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una severa advertencia por la formación de densos bancos de niebla en cinco provincias del país. Este fenómeno meteorológico reduce drásticamente la visibilidad en las calles y rutas, por lo que es de vital importancia conocer las recomendaciones oficiales para evitar accidentes.
Las claves para conducir seguro en rutas con baja visibilidad por niebla
La advertencia específica abarca a la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, el este de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Durante las mañanas y noches de este martes 26 y miércoles 27 de mayo, la visibilidad puede llegar a ser inferior a los 100 metros, provocando demoras en los vuelos aerocomerciales y un severo colapso en los accesos urbanos.
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Ante este complejo escenario vial, los especialistas difunden un listado con las recomendaciones estrictas que deben adoptar los conductores en caso de transitar bajo estas condiciones climáticas adversas:
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Encender las luces bajas: es un paso fundamental y obligatorio, debiendo sumar la activación de los faros antiniebla delanteros y traseros si el vehículo dispone de ellos.
Nunca usar luces altas: la luz intensa rebota en las minúsculas gotas de agua en suspensión, creando un peligroso efecto "espejo" blanco que encandila y enceguece a los conductores que vienen de frente.
No encender las balizas: las luces intermitentes de emergencia indican exclusivamente que un rodado se encuentra detenido, por lo que utilizarlas en movimiento puede confundir al resto de los autos y generar peligrosas frenadas de golpe.
Aumentar la distancia de seguimiento: el asfalto húmedo alarga notablemente la distancia de frenado, por lo que se requiere mucho más tiempo y espacio libre para reaccionar ante una frenada brusca.
Reducir drásticamente la velocidad: el ritmo de circulación debe permitir que el conductor pueda frenar a cero de forma segura dentro de su campo visual disponible.
Evitar maniobras de sobrepaso: nunca se debe intentar adelantar a otro vehículo en el medio de un banco de bruma; lo correcto es quedarse en el mismo carril manteniendo un ritmo constante y evitando las frenadas bruscas.
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