Niebla extrema: las seis recomendaciones vitales para conducir seguro

Encender las luces bajas: es un paso fundamental y obligatorio, debiendo sumar la activación de los faros antiniebla delanteros y traseros si el vehículo dispone de ellos.

Nunca usar luces altas: la luz intensa rebota en las minúsculas gotas de agua en suspensión, creando un peligroso efecto "espejo" blanco que encandila y enceguece a los conductores que vienen de frente.

No encender las balizas: las luces intermitentes de emergencia indican exclusivamente que un rodado se encuentra detenido, por lo que utilizarlas en movimiento puede confundir al resto de los autos y generar peligrosas frenadas de golpe.

Aumentar la distancia de seguimiento: el asfalto húmedo alarga notablemente la distancia de frenado, por lo que se requiere mucho más tiempo y espacio libre para reaccionar ante una frenada brusca.

Reducir drásticamente la velocidad: el ritmo de circulación debe permitir que el conductor pueda frenar a cero de forma segura dentro de su campo visual disponible.