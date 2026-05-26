Impactante trasfondo de la persecución en Junín: el detenido planeaba un ataque con bombas molotov

Fuga, choque y tiroteo en Junín: quién es el detenido

Persecucion junin bombas molotov Pese al intento desesperado de fuga, los policías de Junín lograron interceptar al vehículo y detener a su conductor

El detenido fue identificado como Martín Sebastián Salcedo, un hombre de 45 años. Al momento de requisar el auto, los efectivos policiales hallaron dos bombas molotov caseras.

En el interior del vehículo se encontraron dos botellas con trapos y un bidón con nafta, por lo que los investigadores sospechan que planeaba lleva a cabo un ataque.

En un primer momento, la fiscal Vanina Lisazo, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, imputó a Salcedo por daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando se supo que, el día anterior, la expareja de Salcedo lo había denunciado por violencia de género. A su vez, el hombre detenido tenía una restricción perimetral impuesta por el Juzgado de Familia de Junín.

Según revelaron fuentes del caso a Infobae, el detenido habría tenido como objetivo atacar a su expareja. Ahora, la investigación continúa a cargo de la fiscal Nora Fridblatt, titular de la UFI Nº2 de Junín.