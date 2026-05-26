Impactante trasfondo de la persecución en Junín: el detenido planeaba un ataque con bombas molotov
El caso dio un giro dramático en las últimas horas, luego de que se revelara que el hombre planeaba atacar su expareja.
La investigación por la feroz persecución policial en Junín, que incluyó una frenética fuga, un tiroteo en plena ruta, choques y un detenido, dio un giro inesperado en las últimas horas tras conocerse el trasfondo de la secuencia de película: el hombre planeaba atacar a su expareja con bombas molotov.
Todo comenzó el lunes pasado al mediodía en la intersección de la avenida Alvear y Juana Azurduy, en una zona de la periferia de la ciudad bonaerense. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría 2° detectaron un Volkswagen Vento color gris que se encontraba estacionado y no llevaba patente, por lo que decidieron acercarse para identificar al conductor.
Al advertir la presencia de los policías, el sospechoso aceleró de forma repentina y emprendió una peligrosa fuga a gran velocidad. La persecución se extendió a lo largo de 10 kilómetros y culminó en la Ruta Provincial 65, donde el conductor realizó peligrosas maniobras evasivas mientras era seguido de cerca por los patrulleros. Todo quedó registrado en un video.
Tal como se observa en las imágenes, en un tramo del recorrido, uno de los móviles policiales chocó con el Volkswagen Vento con el objetivo de desestabilizarlo hacia la banquina y obligarlo a frenar.
Pese a los reiterados impactos, el sospechoso continuó su escape por medio del campo, hasta que un policía efectuó varios disparos con su arma reglamentaria contra el auto todavía en movimiento para ponerle fin a la fuga.
Fuga, choque y tiroteo en Junín: quién es el detenido
El detenido fue identificado como Martín Sebastián Salcedo, un hombre de 45 años. Al momento de requisar el auto, los efectivos policiales hallaron dos bombas molotov caseras.
En el interior del vehículo se encontraron dos botellas con trapos y un bidón con nafta, por lo que los investigadores sospechan que planeaba lleva a cabo un ataque.
En un primer momento, la fiscal Vanina Lisazo, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, imputó a Salcedo por daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad.
Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando se supo que, el día anterior, la expareja de Salcedo lo había denunciado por violencia de género. A su vez, el hombre detenido tenía una restricción perimetral impuesta por el Juzgado de Familia de Junín.
Según revelaron fuentes del caso a Infobae, el detenido habría tenido como objetivo atacar a su expareja. Ahora, la investigación continúa a cargo de la fiscal Nora Fridblatt, titular de la UFI Nº2 de Junín.
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