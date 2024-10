Arrancó el juicio contra Leonardo Cositorto

leonardo cositorto - generacion zoe - netflix Leonardo Cositorto

Cositorto llegó a Corrientes el lunes tras haber sido trasladado desde el penal de Bouwer, en la provincia de Córdoba, donde se encontraba detenido por orden de la fiscal Juliana Companys desde su arresto en República Dominicana en 2022.

Además de Cositorto, se encuentran implicados Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, quienes también fueron detenidos. Por otra parte, otros acusados como Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina llegaron al juicio en liberad.

El tribunal de Goya es presidido por el juez Ricardo Carbajal, acompañado por los vocales Jorge Carbone y Julio Duarte. La fiscalía está representada por Juan Carlos Castillo y Rubén Barry, mientras que Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas son los abogados querellantes.

El caso Generación Zoe

leonardo cositorto - generacion zoe - netflix Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe

Generación Zoe fue una organización fundada por Leonardo Cositorto en 2017, con presencia en 17 países y más de 80.000 miembros. Se dedicaba no solo a dar cursos de coaching y criptomonedas, sino que prometía rendimientos económicos exorbitantes a través de inversiones en los diferentes proyectos.

Tras la denuncia de numerosas víctimas - se analizan unos 176 hechos de estaba-, el caso llegó a la Justicia gracias al accionar de la fiscal Juliana Companys. Pese a las negaciones de Cositorto, la Cámara del Crimen de Río Tercero sostuvo que las pruebas recaudadas indican posibles delitos de asociación ilícita y estafas.

El arresto de Leonardo Cositorto se produjo en abril de 2022 en un barrio privado de República Dominicana, donde fue capturado por Interpol. Habría estado prófugo desde febrero.

leonardo cositorto - generacion zoe - netflix Leonardo Cositorto detenido por Interpol y la PFA

El caso incluso llegó a las plataformas de streaming y en mayo de este año se estrenó el documental “El vendedor de ilusiones: el caso Generación Zoe” en Netflix.

El documental lleva a la pantalla la historia de la presunta estafa piramidal más grande de Latinoamérica, con testimonios del propio Cositorto, de víctimas y de otros líderes de la organización.

Qué dijo Leonardo Cositorto desde la cárcel

En junio de este año, el líder de Generación Zoe habló desde Bower y reiteró su inocencia argumentando que su empresa “no es un esquema piramidal". Aseguró que la causa fue armada por “una mentira” de la fiscal Juliana Companys de Villa María.

"Esto no es un esquema piramidal. Si vamos a juicio tengo todo para demostrarlo. La envidia y maldad que hay en Argentina hizo que no nos dejen avanzar. Caímos en manos de una provincia totalmente corrupta con fiscales que detienen a la gente porque sí y encima después te extorsionan", denunció.

“Un día nos detuvieron a todos, se robaron todo y se quedaron con todo”, lanzó en ese entonces desde la cárcel cordobesa en la que cumple la prisión preventiva, aunque reconoció que "a todo el mundo que se le debe plata hay que pagarle".

Cositorto sostuvo que no estaba prófugo en República Dominicana sino que había asistido “a un evento” e insistió en su postura contra Companys: “Las denuncias la genera la fiscal corrupta. Cuando nos allanan nos bloquean todas las cuentas. Si vos tenés vocación de que yo pague no sé para qué me retenes todo el dinero y me destruí todos los negocios”.