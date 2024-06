Cositorto habló desde la cárcel: "Generación Zoe no es un esquema piramidal"

“Un día nos detuvieron a todos, se robaron todo y se quedaron con todo”, lanzó Cositorto desde la cárcel cordobesa en la que se encuentra cumpliendo la prisión preventiva. Reconoció que "a todo el mundo que se le debe plata hay que pagarle" y prometió: "Si me dejasen libre no solamente les pagaría, sino que hasta les daría un plus".

cositorto Leonardo Cositorto habló desde la cárcel con C5N

"Esto no es un esquema piramidal. Si vamos a juicio tengo todo para demostrarlo. La envidia y maldad que hay en Argentina hizo que no nos dejen avanzar. Caímos en manos de una provincia totalmente corrupta con fiscales que detienen a la gente porque sí y encima después te extorsionan", denunció.

En todo momento, apuntó contra la fiscal Companys al asegurar que Generación Zoe "no operaban en Córdoba porque es otra empresa, AL Coach" así como tampoco en Salta, Corrientes ni en Rosario.

“La fiscal, mintiendo, porque dijo que había cinco denuncias, pero no había ninguna, mandó 31 allanamientos y detenciones internacionales. Yo estaba en un evento”, expresó sobre su detención en República Dominicana en abril de 2022 tras estar prófugo.

leonardo cositorto - generacion zoe - netflix Leonardo Cositorto fue detenido en República Dominicana en abril de 2022 por presuntos delitos de estafa y asociación ilícita

Al respecto, sostuvo: “Las denuncias la genera la fiscal corrupta. Cuando nos allanan nos bloquean todas las cuentas. Si vos tenés vocación de que yo pague no sé para qué me retenes todo el dinero y me destruí todos los negocios”.

Según Cositorto, "hay 7.350 denuncias a nivel mundial sobre más de 100.000 personas. Mandaron a personas a que denuncien, con los vivos tuiteros, periodistas y algunos corruptos de poder".

leonardo cositorto - generacion zoe - netflix Leonardo Cositorto fue detenido por la Interpol y se encuentra preso en la cárcel de Bower

De esta forma, el acusado denunció supuestas operaciones mediáticas y aseguró que le hicieron "una corrida": "Nuestro dinero estaba en el circuito de inversiones porque es un fideicomiso bajo la Inspección General de Justicia. Hoy ya está todo en la Corte Suprema, a punto de resolverse toda esta mentira y este destrozo que nos hicieron", sostuvo.

Cositorto aseguró que "no estaba prófugo" y contó: "La fiscal, con su estilo prepotente y controlador, dice que yo salí del país y volví de manera ilegal, cosa que es totalmente mentira, está comprobado en el pasaporte. Y me manda a la Interpol, que me rodea la casa con ametralladoras. Jamás entraron a mi casa porque no tenían orden de allanamiento, yo me entrego a voluntad".

Cositorto reiteró su pedido para obtener la prisión domiciliaria y aseguró que es "inocente ante Dios, moralmente y jurídicamente".