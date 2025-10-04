Arrancó una nueva peregrinación a la Virgen de Luján: tres oraciones para rezarle a la Patrona de la Argentina

Entre los rezos más destacados, los peregrinos repetirán con devoción la Oración de protección: “Virgen de Luján, madre llena de ternura, cubrinos con tu manto y cuidá a nuestras familias. Alejá los peligros y traé paz a nuestros hogares”. Esta plegaria, que busca amparo frente a las dificultades cotidianas, refleja la confianza de los fieles en la intercesión de la Virgen y su rol como guardiana de los hogares. La devoción popular hacia la Virgen de Luján no solo tiene raíces en la historia religiosa de Argentina, sino que también se manifiesta en las múltiples expresiones culturales y sociales vinculadas a la fe.