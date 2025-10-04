Cuánto cuesta realizar la VTV en Buenos Aires

Quiénes no deben pagar la VTV

En CABA y provincia, personas con discapacidad y sus familiares directos pueden tramitarla gratis presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD). También adultos mayores, jubilados y pensionados con ingresos bajos están exceptuados.

Además, ciertos vehículos de servicios públicos y de emergencia, como autos municipales y unidades de bomberos, no pagan la tarifa, aunque deben cumplir con la inspección para circular de manera segura y sin inconvenientes por la carretera.