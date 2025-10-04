Cuánto cuesta realizar la VTV en Buenos Aires
Esta trámite es obligatorio para circular sin problemas por todo el territorio argentino. Conocé los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más importantes que debe presentar cada conductor ante posibles controles de tránsito. Lo cierto es que este documento certifica que el coche está en óptimas condiciones para circular luego de haber sido inspeccionado de forma exhaustiva en los talleres autorizados.
Por este motivo, en caso que un conductor circule con la VTV vencida, se expone a multas elevadas que golpean de lleno el bolsillo. Durante los últimos días, se conoció cuánto costará realizar este trámite en Buenos Aires durante octubre.
VTV: cuánto cuesta en octubre 2025
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para los autos que tengan más de cuatro años desde su patentamiento o que hayan recorrido más de 64.000 kilómetros. Desde junio, se aplicó un aumento del 20% en las tarifas, quedando en $63.453 para automóviles y $23.858 para motocicletas. Por otro lado, estos son los costos en la Provincia de Buenos Aires:
- Autos hasta 2.500 kg: $79.640
- Autos de mayor porte: $143.353
- Remolques hasta 2.500 kg: $47.784
- Remolques más pesados: $71.676
- Motocicletas de 50 a 200 cc: $31.856
- Motocicletas de 200 a 600 cc: $47.784
- Motocicletas de más de 600 cc: $63.712
Quiénes no deben pagar la VTV
En CABA y provincia, personas con discapacidad y sus familiares directos pueden tramitarla gratis presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD). También adultos mayores, jubilados y pensionados con ingresos bajos están exceptuados.
Además, ciertos vehículos de servicios públicos y de emergencia, como autos municipales y unidades de bomberos, no pagan la tarifa, aunque deben cumplir con la inspección para circular de manera segura y sin inconvenientes por la carretera.
