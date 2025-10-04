Jorge García Cuerva habló del triple femicidio en Florencio Varela: "El Estado se fue de los barrios"

Morena y Brenda, dos primas de 20 años, y Lara, una adolescente de 15, fueron asesinadas durante la noche del 13 de septiembre luego de que un auto las pasara a buscar por la rotonda de La Tablada y las llevara a una casa en Florencio Varela. Tras el hallazgo de los cuerpos -sus autopsias confirmaron que fueron torturadas y después asesinadas- los investigadores apuntaron a un crimen con sello narco por el supuesto robo de cocaína.

En ese contexto, durante los últimos días, los obispos de Quilmes y San Justo denunciaron “zonas liberadas a merced de mafias narcos” y lamentaron “la ausencia del Estado”, en la misma línea con las declaraciones de García Cuerva de esta mañana.