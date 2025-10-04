Jorge García Cuerva habló del triple femicidio en Florencio Varela: "El Estado se fue de los barrios"
La conmoción por el triple crimen de Florencio Varela movilizó especialmente a obispos y sacerdotes de las villas y barrios populares, que advirtieron sobre “el flagelo del narcotráfico institucionalizado”.
Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, miles de jóvenes, adultos y familias recorrerán los 60 kilómetros que separan el barrio porteño de Liniers de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país.
Antes del comienzo de la 51° peregrinación el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió al triple crimen de Florencio Varela, que tiene un móvil vinculado al narcotráfico. En ese marco, el eclesiástico señaló que estos casos suceden cuando “el Estado se retira de los barrios”.
“Creo que es una problemática de toda nuestra Argentina. Sabemos que cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el narco Estado”, indicó García Cuerva en diálogo con radio Mitre.
Al ahondar sobre el trasfondo del triple crimen, en el que Lara, Morena y Brenda fueron asesinadas en una casa en Florencio Varela, el arzobispo agregó: “Lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este. Nos tenemos que ocupar seriamente como país”.
Morena y Brenda, dos primas de 20 años, y Lara, una adolescente de 15, fueron asesinadas durante la noche del 13 de septiembre luego de que un auto las pasara a buscar por la rotonda de La Tablada y las llevara a una casa en Florencio Varela. Tras el hallazgo de los cuerpos -sus autopsias confirmaron que fueron torturadas y después asesinadas- los investigadores apuntaron a un crimen con sello narco por el supuesto robo de cocaína.
En ese contexto, durante los últimos días, los obispos de Quilmes y San Justo denunciaron “zonas liberadas a merced de mafias narcos” y lamentaron “la ausencia del Estado”, en la misma línea con las declaraciones de García Cuerva de esta mañana.
