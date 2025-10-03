A qué hora es la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
La categoría llega a su 18° fecha en un escenario clave para la definición del campeonato, con una nueva presencia del piloto argentino.
Tras la reciente victoria de Max Verstappen en el vibrante Gran Premio de Azerbaiyán, la Fórmula 1 atraviesa este fin de semana su 18ª parada del año: el espectacular Gran Premio de Singapur. Este evento no es solo una carrera más; es una cita crucial en el calendario, ya que solo restarán seis compromisos después de esta fecha para definir al campeón mundial de 2025.
Para el público argentino, toda la atención estará en Franco Colapinto. El piloto nacional buscará maximizar cada sesión con Alpine en el circuito urbano de Marina Bay, un trazado icónico y muy exigente de la F1 moderna.
La acción en Singapur arrancó este viernes a las 6:30 de la mañana (hora de Argentina) con las Pruebas Libres y se extiende hasta el domingo 5 de octubre con la carrera principal, prometiendo ser una prueba de fuego para Colapinto en su intento por cerrar la temporada de manera competitiva.
Fórmula 1: días y horarios del GP de Singapur
Tras las dos primeras tandas de entrenamientos libres que se desarrollaron este viernes, Colapinto encara la actividad del sábado.
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
- Clasificación: 10.00 a 11.00
Domingo 5 de octubre
- Carrera: 09.00
Cómo ver en vivo la carrera de la Fórmula 1
Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 106 de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
La actividad que resta en la Fórmula 1 durante 2025
- Gran Premio de Estados Unidos (Austin, Texas) - Circuito de las Américas, del 17 al 19 de octubre.
- Gran Premio de la Ciudad de México - Autódromo Hermanos Rodríguez, del 24 al 26 de octubre.
- Gran Premio de São Paulo (Brasil) - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), del 7 al 9 de noviembre.
- Gran Premio de Las Vegas - Circuito callejero de Las Vegas, del 20 al 22 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar - Circuito Internacional de Losail, del 28 al 30 de noviembre.
- Gran Premio de Abu Dabi - Circuito Yas Marina, del 5 al 7 de diciembre.
