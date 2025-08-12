Asaltaron a una conocida locutora en Mar del Plata: "Toda mi casa revuelta"

“Cuando entro, veo que mi perrito temblaba de miedo y toda la casa estaba revuelta”, lamentó la víctima del robo en declaraciones a 0223 y detalló: “Me robaron dinero en efectivo, dos televisores, un celular, ropa y electrodomésticos”.

Según contó, los robos suelen ser frecuentes en la zona e incluso hace algunas semanas un colega de la víctima había sufrido un asalto.

“Yo vivo en la zona del Colegio Piloto y hace un tiempo que hay muchísimos robos. La verdad es que cada vez que salís de tu casa a la noche, andas con miedo”, concluyó.