Asaltaron a una conocida locutora en Mar del Plata: "Toda mi casa revuelta"
Lo delincuentes ingresaron a la vivienda forzando las rejas y se llevaron dinero en efectivo y electrodomésticos.
Delincuentes forzaron las rejas de una vivienda en la ciudad de Mar del Plata y robaron todo lo que encontraron a su paso: dinero en efectivo, dos televisores, un celular, ropa y electrodomésticos. La víctima descubrió la escena y describió que toda su casa quedó revuelta tras el asalto.
El hecho de inseguridad ocurrió el viernes a la noche en una casa del barrio Villa Primera, ubicado al norte de la localidad balnearia, en cercanías a la ruta 2. Al momento del hecho, la vivienda estaba vacía.
“Me fui a entrenar a la tarde noche. Cuando regresé, entré el auto y me llamó la atención que había un secador de pelo tirado en el pasto, las luces del palier de mi casa estaban apagadas y la de la habitación, prendida. Los ladridos de mi perro que se escuchaban desde la vereda de enfrente”, contó la víctima, identificada como Jorgelina Puggioni, locutora de radio Brisas.
La mujer describió que “la ventana de la puerta de entrada estaba abierta y había forzado dos rejas”.
En ese contexto, Puggioni decidió no ingresar a su casa y dio aviso de inmediato a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos realizaron una inspección en la vivienda y comprobaron que los delincuentes ya se habían retirado.
“Cuando entro, veo que mi perrito temblaba de miedo y toda la casa estaba revuelta”, lamentó la víctima del robo en declaraciones a 0223 y detalló: “Me robaron dinero en efectivo, dos televisores, un celular, ropa y electrodomésticos”.
Según contó, los robos suelen ser frecuentes en la zona e incluso hace algunas semanas un colega de la víctima había sufrido un asalto.
“Yo vivo en la zona del Colegio Piloto y hace un tiempo que hay muchísimos robos. La verdad es que cada vez que salís de tu casa a la noche, andas con miedo”, concluyó.
