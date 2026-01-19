El conmovedor reencuentro de una perra con su familia en medio de la evacuación en Comodoro Rivadavia

El caso de Canela se transformó en un pequeño faro de alivio dentro de una tragedia que todavía mantiene en vilo a la comunidad. Mientras tanto, la situación en Sismográfica continúa siendo delicada. Algunos vecinos reconocieron que inicialmente se resistieron a abandonar sus casas, ya sea por miedo a robos o por el fuerte arraigo emocional con sus hogares.

“No nos queríamos ir y, bueno, pasaron las cosas”, resumió una de las personas afectadas, al explicar la difícil decisión de priorizar la vida por sobre lo material. El operativo de emergencia sigue activo, con controles de seguridad, asistencia a las familias evacuadas y evaluaciones constantes sobre la estabilidad del terreno. En ese contexto, historias como la de Canela no borran el dolor ni las pérdidas, pero funcionan como un respiro emocional.