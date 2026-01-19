Violencia sin límites en una cancha amateur: una joven árbitra fue atacada en Bahía Blanca

La árbitra del encuentro, identificada como Victoria Cruz, sufrió golpes en medio del ataque, en un contexto de desorden generalizado que dejó expuesta la fragilidad de los controles en este tipo de competencias. Además, el futbolista Rodrigo Ortega, de 24 años, también resultó herido, con lesiones en la ingle y en una de sus piernas, por lo que debió ser asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal Dr. José Penna para realizar estudios de mayor complejidad.