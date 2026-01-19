Violencia sin límites en una cancha amateur: una joven árbitra fue atacada en Bahía Blanca
Un partido de eliminación directa terminó en caos absoluto cuando una jueza de 20 años fue agredida en pleno encuentro. Heridos, intervención policial y una causa judicial.
Lo que debía ser un partido decisivo dentro del circuito del fútbol amateur de Bahía Blanca terminó convirtiéndose en una escena de extrema violencia que generó repudio y preocupación. El encuentro correspondiente a la Copa Potrero, disputado entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy, se descontroló durante su desarrollo y derivó en una brutal agresión contra la árbitra del juego, una joven de apenas 20 años.
El episodio ocurrió en una instancia de eliminación directa y escaló rápidamente hasta obligar a la intervención de efectivos de la Comisaría Primera, que llegaron al lugar tras un llamado al 911 por disturbios registrados en la zona de México y Berutti. Al arribar, los policías constataron que al menos dos personas habían resultado con lesiones producto de la violenta gresca desatada dentro del campo de juego.
La árbitra del encuentro, identificada como Victoria Cruz, sufrió golpes en medio del ataque, en un contexto de desorden generalizado que dejó expuesta la fragilidad de los controles en este tipo de competencias. Además, el futbolista Rodrigo Ortega, de 24 años, también resultó herido, con lesiones en la ingle y en una de sus piernas, por lo que debió ser asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal Dr. José Penna para realizar estudios de mayor complejidad.
Las imágenes que comenzaron a circular horas más tarde en redes sociales reflejan con crudeza lo sucedido. En los videos se observa cómo la joven jueza es empujada y derribada, mientras a su alrededor se desata una verdadera batalla campal que involucra a jugadores y personas vinculadas al partido. Los registros generaron una fuerte reacción pública y reavivaron el debate sobre la falta de seguridad y el nivel de violencia que atraviesa al fútbol amateur.
Hasta el momento, no se informaron personas detenidas ni identificadas formalmente por las agresiones, y la causa continúa bajo investigación para determinar responsabilidades. Desde el entorno judicial y policial se analizan las pruebas disponibles, incluidos los registros audiovisuales, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
El episodio no es un caso aislado. La Banda del Moy, uno de los equipos involucrados, cuenta con antecedentes de expulsiones en distintas ligas barriales debido a conflictos similares, un dato que vuelve a poner en discusión la necesidad de sanciones más severas y controles más estrictos en este tipo de torneos.
