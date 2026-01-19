Sierra de los Padres: un asado de fin de semana terminó en susto por la aparición de una yarará

Qué hacer si encontrás yarará: las recomendaciones

Tras el operativo, los bomberos aprovecharon la ocasión para recordar algunas recomendaciones clave ante este tipo de situaciones. En primer lugar, evitar cualquier intento de manipulación o ataque al animal, ya que puede reaccionar de manera agresiva. Además, remarcaron la importancia de dar aviso inmediato a los servicios de emergencia ante la presencia de serpientes venenosas en zonas habitadas.

También reiteraron las medidas básicas a seguir ante una eventual mordedura de yarará. Es fundamental comunicarse de inmediato con emergencias o trasladarse al hospital más cercano para recibir el suero antiofídico. Mientras se aguarda atención médica, se aconseja permanecer quieto para evitar la propagación del veneno, retirar objetos ajustados como anillos o pulseras, lavar la herida con agua y jabón y cubrirla con un vendaje limpio, sin presionar. No se deben realizar torniquetes ni cortes, ya que pueden agravar el cuadro.