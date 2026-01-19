Sierra de los Padres: un asado de fin de semana terminó en susto por la aparición de una yarará
Cuatro amigos vivieron momentos de tensión en una cabaña cuando una serpiente venenosa de gran tamaño ingresó al lugar y obligó a la intervención de los bomberos.
Lo que debía ser una tarde distendida entre amigos en Sierra de los Padres se transformó en una situación de alto riesgo que encendió todas las alarmas. Cuatro hombres que habían alquilado una cabaña para pasar el fin de semana fueron sorprendidos por la inesperada aparición de una yarará de gran tamaño dentro de la vivienda, mientras preparaban un asado.
El episodio generó temor y obligó a pedir asistencia a los bomberos locales para evitar consecuencias mayores. El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando uno de los presentes intentó ingresar a la cabaña y se encontró cara a cara con la serpiente en la entrada. Según relataron posteriormente, el animal se mostraba inquieto y adoptó una actitud defensiva, lo que elevó el nivel de peligro.
En un primer momento, los hombres intentaron ahuyentarla utilizando un palo con la intención de que se alejara del lugar, pero la reacción fue opuesta a la esperada. La yarará avanzó hacia ellos, ingresó definitivamente a la cabaña y terminó ocultándose debajo de una de las camas. Esa maniobra inesperada incrementó el riesgo de una mordedura, teniendo en cuenta que se trata de una de las serpientes más venenosas de la región.
Ante ese escenario, los amigos optaron por retirarse del interior de la vivienda y dar aviso inmediato al cuartel de bomberos de Sierra de los Padres. El personal especializado llegó a los pocos minutos y realizó un operativo cuidadoso para capturar al animal sin poner en peligro a las personas ni a la propia serpiente.
Finalmente, la yarará fue resguardada y trasladada para su posterior reubicación en un entorno natural adecuado. Desde el cuartel indicaron que este tipo de episodios ocurre “de vez en cuando”, aunque reconocieron que el tamaño del ejemplar llamó especialmente la atención: estimaron que medía alrededor de un metro y medio.
Qué hacer si encontrás yarará: las recomendaciones
Tras el operativo, los bomberos aprovecharon la ocasión para recordar algunas recomendaciones clave ante este tipo de situaciones. En primer lugar, evitar cualquier intento de manipulación o ataque al animal, ya que puede reaccionar de manera agresiva. Además, remarcaron la importancia de dar aviso inmediato a los servicios de emergencia ante la presencia de serpientes venenosas en zonas habitadas.
También reiteraron las medidas básicas a seguir ante una eventual mordedura de yarará. Es fundamental comunicarse de inmediato con emergencias o trasladarse al hospital más cercano para recibir el suero antiofídico. Mientras se aguarda atención médica, se aconseja permanecer quieto para evitar la propagación del veneno, retirar objetos ajustados como anillos o pulseras, lavar la herida con agua y jabón y cubrirla con un vendaje limpio, sin presionar. No se deben realizar torniquetes ni cortes, ya que pueden agravar el cuadro.
