Bastian tuvo leves mejorías: abrió los ojos y respondió a estímulos
Las últimas horas fueron clave en el estado del nene de ocho años, que sigue internado en terapia intensiva. Los detalles del último parte médico.
Bastian, el nene de ocho años que resultó gravemente herido en un choque en La Frontera, localidad de Pinamar, presentó alentadoras mejoras en su salud que permitieron a los médicos avanzar con el tratamiento. Las últimas 24 horas fueron clave.
Según el último parte médico difundido en la mañana de este lunes, Bastian “continúa en terapia intensiva, en estado grave, aunque clínica y hemodinámicamente estable, y con asistencia respiratoria mecánica”.
Sin embargo, el informe destacó que “en las últimas 24 horas, presentó una respuesta parcial a estímulos y se le comenzó a retirar la sedación”, algo que marca un avance dentro de un cuadro del menor.
Además, informaron que "en las últimas 12 horas se le suspendieron los sedantes más fuertes, manteniéndose una sedación leve con el objetivo de comenzar un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria y así evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada", según expresa el parte médico difundido por Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
Detallaron, además, que también se le retiró la válvula de control de presión intracraneal que le habían colocado el viernes en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras detectar mediante una serie de tomografías que el menor que presentaba “múltiples fracturas en el cráneo” producto del choque.
“Le sacaron la válvula, tenía sus ojitos abiertos, movía sus pies y sus brazos. Le hablamos al oído y le dijimos que no estaba solo, que no tenga miedo”, detalló anoche Macarena, mamá de Bastian, en sus redes sociales. “Sos fuerte hijo, tenés una fuerza increíble. Sigamos orando por Basti, todo está llegando”, agregó.
El accidente ocurrió el lunes 12 de enero cerca de las 20, cuando Bastian viajaba en un UTV junto a su papá, una mujer y otras dos nenas. El vehículo chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar.
Como consecuencia del choque, el nene de 8 años sufrió una rotura hepática con el compromiso de varios vasos y una hemorragia intraabdominal, por lo que tuvo que ser operado ese mismo día. Días después se infirmó que también presentaba fracturas en el cráneo. Desde el día del accidente, el menor fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas.
Por el hecho, otra de las menores que viajaba en el UTV sufrió una fractura maxilar, en tanto el padre den nene también resultó con heridas en el rostro.
El caso dio origen a una causa penal que está a cargo del fiscal Sergio García, quien imputó a los conductores de ambos vehículos involucrados en el choque así como también a Maximiliano Jerez, padre de Bastián, por el delito de lesiones culposas. La Justicia alegó que el hombre fue responsable de que el menor no llevara puesto el cinturón de seguridad al momento del choque.
