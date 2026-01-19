Bastian tuvo leves mejorías: abrió los ojos y respondió a estímulos

“Le sacaron la válvula, tenía sus ojitos abiertos, movía sus pies y sus brazos. Le hablamos al oído y le dijimos que no estaba solo, que no tenga miedo”, detalló anoche Macarena, mamá de Bastian, en sus redes sociales. “Sos fuerte hijo, tenés una fuerza increíble. Sigamos orando por Basti, todo está llegando”, agregó.

mama bastian choque pinamar

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero cerca de las 20, cuando Bastian viajaba en un UTV junto a su papá, una mujer y otras dos nenas. El vehículo chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar.

Como consecuencia del choque, el nene de 8 años sufrió una rotura hepática con el compromiso de varios vasos y una hemorragia intraabdominal, por lo que tuvo que ser operado ese mismo día. Días después se infirmó que también presentaba fracturas en el cráneo. Desde el día del accidente, el menor fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas.

Por el hecho, otra de las menores que viajaba en el UTV sufrió una fractura maxilar, en tanto el padre den nene también resultó con heridas en el rostro.

El caso dio origen a una causa penal que está a cargo del fiscal Sergio García, quien imputó a los conductores de ambos vehículos involucrados en el choque así como también a Maximiliano Jerez, padre de Bastián, por el delito de lesiones culposas. La Justicia alegó que el hombre fue responsable de que el menor no llevara puesto el cinturón de seguridad al momento del choque.