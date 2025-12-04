Asambleas y organizaciones sociales llevan a cabo una jornada nacional en defensa de la Ley de Glaciares
Habrá marchas y actos en distintos puntos del país para rechazar el intento de reforma de la norma.
Asambleas ciudadanas y organizaciones socioambientales realizan hoy una jornada nacional de movilización para defender la Ley de Glaciares, una norma sancionada en 2010 que prohíbe la actividad minera y otras prácticas extractivas en los glaciares y en sus zonas aledañas, conocidas como ambientes periglaciares, los cuales funcionan como reservas naturales de agua.
La convocatoria se da luego de que el presidente Javier Milei manifestara el mes pasado su intención de impulsar una reforma de la Ley de Glaciares con el fin de habilitar la actividad minera en áreas actualmente protegidas.
La organización de la jornada explicó que el objetivo principal es visibilizar la importancia de esta ley para la protección del agua y de los ecosistemas cordilleranos. En un mensaje difundido de manera conjunta, señalaron: “Saldremos a informar a la población. En el año 2010, la lucha ambientalista, con más de 300 organizaciones y el asesoramiento técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, logró la sanción de la Ley 26.639, la cual cuida el agua de los territorios y, por ende, la vida de las comunidades”.
Además, las agrupaciones recordaron que los glaciares cumplen un rol clave en la regulación hídrica y climática. “¿Por qué son importantes los glaciares? Tienen casi tanta agua dulce como todos los lagos del planeta, reflejan la luz del sol y ayudan a disminuir el calentamiento global”, destacaron. También remarcaron que su derretimiento parcial a causa del calor durante la época de verano sostiene el caudal de ríos esenciales para la agricultura, los mallines, la flora y la fauna.
“Son reservas estratégicas de agua dulce”, remarcaron y detallaron que, parte del agua de los glaciares andinos llega a importantes ríos como el Paraná, el Paraguay y el Pilcomayo, lo que los convierte en reservas estratégicas para vastas regiones del país.
La jornada de lucha incluirá marchas, radios abiertas, festivales y actividades informativas en distintas provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones concentrarán frente al Congreso de la Nación para exigir que no avance ninguna modificación a la Ley de Glaciares vigente. Las movilizaciones no solo se concentrarán en el ámbito porteño, sino que también habrá reclamos en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, en Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
