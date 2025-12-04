Asambleas y organizaciones sociales llevan a cabo una jornada nacional en defensa de la Ley de Glaciares

La organización de la jornada explicó que el objetivo principal es visibilizar la importancia de esta ley para la protección del agua y de los ecosistemas cordilleranos. En un mensaje difundido de manera conjunta, señalaron: “Saldremos a informar a la población. En el año 2010, la lucha ambientalista, con más de 300 organizaciones y el asesoramiento técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, logró la sanción de la Ley 26.639, la cual cuida el agua de los territorios y, por ende, la vida de las comunidades”.