Estremecedor intento de robo en Isidro Casanova: le gatillaron dos veces en la cabeza
Las cámaras registraron el violento ataque a un repartidor que fue sorprendido cuando estacionaba su auto en una calle del partido de La Matanza.
Un episodio de inseguridad cargado de violencia sacudió a los vecinos de Isidro Casanova y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó. La secuencia revela el instante en que un hombre, recién llegado a su domicilio tras repartir mercadería, es abordado por dos delincuentes armados que intentaron robarle el auto en plena vía pública.
La escena, ocurrida el sábado por la noche en la calle Andalgala al 3500, muestra cómo la víctima apenas alcanza a descender del vehículo cuando uno de los asaltantes aparece armado y lo apunta directamente a la cabeza para exigirle las llaves. La angustia del momento lo llevó a actuar por impulso: arrojó las llaves hacia el portón de una vivienda cercana e intentó correr para ponerse a salvo.
Fue entonces cuando el ladrón gatilló dos veces a centímetros de su cabeza, aunque ninguno de los disparos salió. La falla del arma fue lo que permitió que el hombre escapara ileso del ataque. Inmediatamente después, los delincuentes huyeron sin lograr concretar el robo, dejando atrás un episodio que podría haber terminado en tragedia.
De acuerdo con el medio local El1Digital, la víctima había terminado su recorrido laboral cuando fue sorprendida por los agresores. Las imágenes revelan la rapidez con la que se desarrolló la situación, así como el nivel de violencia con el que actuaron los atacantes. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación ante la reiteración de hechos similares y reclamaron mayor presencia policial, especialmente en horarios nocturnos.
El video no solo evidenció el peligro que enfrentó el hombre, sino también la vulnerabilidad de quienes transitan o estacionan en esa área. Hasta el momento, no se reportaron detenciones y el caso sigue bajo investigación policial.
