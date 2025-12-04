Estremecedor intento de robo en Isidro Casanova: le gatillaron dos veces en la cabeza

La escena, ocurrida el sábado por la noche en la calle Andalgala al 3500, muestra cómo la víctima apenas alcanza a descender del vehículo cuando uno de los asaltantes aparece armado y lo apunta directamente a la cabeza para exigirle las llaves. La angustia del momento lo llevó a actuar por impulso: arrojó las llaves hacia el portón de una vivienda cercana e intentó correr para ponerse a salvo.