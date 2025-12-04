Villa del Parque: manejaba alcoholizado, chocó cuatro autos estacionados y terminó incrustado en una casa
El hombre manejaba con 2,45 gramos de alcohol en sangre y fue asistido por el SAME luego de una peligrosa maniobra que quedó grabada.
Una insólita pero alarmante escena se vivió en Villa del Parque, donde un conductor perdió el control de su vehículo tras circular en evidente estado de ebriedad y provocó una serie de choques que terminaron con su auto incrustado en el frente de una vivienda. El hecho tuvo lugar el miércoles por la noche, pasadas las 23, en la calle Pedro Lozano al 3700.
Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, que captaron cada una de las maniobras irregulares realizadas por el hombre antes del impacto final. Según informaron fuentes policiales, los propios vecinos fueron quienes alertaron al 911 tras escuchar golpes sucesivos y observar cómo un Ford Territory se desplazaba de manera errática.
El conductor realizó varias maniobras peligrosas hasta que, al retroceder, golpeó a cuatro autos estacionados en la cuadra. Pese a la brutalidad de los choques, dentro de los vehículos no había ocupantes, lo que evitó que la situación adquiriera un desenlace aún más grave. Sin embargo, tras el último impacto, el sujeto aceleró nuevamente y terminó estrellándose de frente contra una casa ubicada en la esquina.
A pesar de la escena, nadie resultó herido y la vivienda no sufrió daños estructurales de consideración. Al llegar al lugar, los efectivos solicitaron la presencia del SAME para asistir al conductor, quien, aunque aturdido, no presentaba lesiones de gravedad y no requirió traslado a un hospital.
Tras ser evaluado por los profesionales, la policía realizó el test de alcoholemia que confirmó las sospechas: manejaba con 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido en la Ciudad de Buenos Aires.
Debido a esta infracción grave, el vehículo fue secuestrado y el conductor podría enfrentar sanciones económicas de alto valor, además de las consecuencias administrativas correspondientes. Los vecinos, todavía sorprendidos por lo ocurrido, destacaron que la rápida intervención policial evitó que la situación pasara a mayores.
