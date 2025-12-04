Villa del Parque: manejaba alcoholizado, chocó cuatro autos estacionados y terminó incrustado en una casa

Una insólita pero alarmante escena se vivió en Villa del Parque, donde un conductor perdió el control de su vehículo tras circular en evidente estado de ebriedad y provocó una serie de choques que terminaron con su auto incrustado en el frente de una vivienda. El hecho tuvo lugar el miércoles por la noche, pasadas las 23, en la calle Pedro Lozano al 3700.