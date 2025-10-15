Aseguran que es "totalmente" posible que Pablo Laurta haya aprendido a cruzar el río Uruguay en 10 días

El martes 7 de octubre el río Uruguay estaba alto, y Daniel aseguró que si sopló viento del cuadrante norte, por ejemplo, pudo haber sido sencillo cruzarlo porque "el viento tiene la tendencia a hacerte derivar hacia la costa argentina".

Por citar otro ejemplo, el lunes de esta semana hubo sudestada, lo que hubiese vuelto imposible -y peligrosa- la travesía.

La Justicia de Uruguay ya comprobó que Laurta alquiló durante 10 días una casa de la localidad uruguaya de Salto, a 50 kilómetros de playa Corralito, donde pasó todo ese tiempo entrenando.

Una vez en la Argentina Laurta tomó un colectivo hacia Concordia, y en esa ciudad se juntó con Martín Palacios, el remisero que lo iba a llevar a Córdoba pero que desapareció en el trayecto, con el agravente de que su cuerpo fue encontrado mutilado cerca de Puerto Yeruá, en Entre Ríos.

El plan de Laurta, tras haber ingresado de manera ilegal a la Argentina para reunirse con su hijo en Córdoba, era volver a Entre Ríos con el menor para cruzar nuevamente en kayak por el río Uruguay.

Como si esa perspectiva no fuera suficiente, el hombre está acusado por el femicidio de la madre y la abuela materna de su hijo, y por el crimen del remisero Palacios, que ya no estaba con él cuando llegó a Córdoba.