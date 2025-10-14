Anuncian un nuevo Gran Hermano para el 2026: los detalles
El reality más importante del mundo llega por primera vez a un vecino país y se supo cómo será este nuevo formato.
Después del gran éxito que fue en Chile y Argentina, Gran Hermano llega a Uruguay. En las últimas horas, Canal 10 anunció oficialmente la llegada de la versión uruguaya del reconocido reality show internacional, que debutará en la televisión nacional en la segunda mitad de 2026.
El formato que fue recreado en más de 70 países, tendrá por primera vez una edición uruguaya con participantes locales y público nacional.
El casting para participar en la primera edición de Gran Hermano Uruguay se abrirá a comienzos de 2026 y estará dirigido a mayores de 18 años. Los interesados podrán seguir las novedades y la convocatoria oficial a través de las redes sociales del programa: @GranHermanoUY en Facebook, @GranHermano_UY en Instagram, @GranHermano_UY en X (antes Twitter) y @GranHermano_UY en TikT.
Para todos aquellos que estén interesados en formar parte de este exitoso ciclo, la producción comunicó que el reality contará con un equipo multidisciplinario de profesionales en salud física, mental y comportamiento ético, que acompañará a los participantes durante todo el proceso.
Además, este mismo equipo realizará monitoreos permanentes sobre su alimentación, sueño y bienestar emocional, garantizando el cuidado integral de los concursantes durante su estadía en la casa.
Gran Hermano: confirmaron cuándo regresa a Telefe
Después de una edición más que emocionante, Gran Hermano se prepara para volver a la pantalla de Telefe y comenzar una nueva temporada de la mano de Santiago del Moro.
Como suele ocurrir, el conductor fue dando pistas de lo que se vendrá y de los cambios que pueden llegar a realizarse en el juego.
En esta oportunidad, Del Moro y la producción del canal de las pelotas decidieron que el momento de confirmar la fecha de regreso a la pantalla sería este lunes en la entrega de los premios Martín Fierro.
En un clima muy festivo, se comunicó al público que en febrero del 2026 vuelve Gran Hermano y las puertas de la casa más famosa del mundo se abrirán para recibir a nuevos participantes.
