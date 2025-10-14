Anuncian un nuevo Gran Hermano para el 2026: los detalles

Además, este mismo equipo realizará monitoreos permanentes sobre su alimentación, sueño y bienestar emocional, garantizando el cuidado integral de los concursantes durante su estadía en la casa.

Gran Hermano: confirmaron cuándo regresa a Telefe

Después de una edición más que emocionante, Gran Hermano se prepara para volver a la pantalla de Telefe y comenzar una nueva temporada de la mano de Santiago del Moro.

Como suele ocurrir, el conductor fue dando pistas de lo que se vendrá y de los cambios que pueden llegar a realizarse en el juego.

En esta oportunidad, Del Moro y la producción del canal de las pelotas decidieron que el momento de confirmar la fecha de regreso a la pantalla sería este lunes en la entrega de los premios Martín Fierro.

En un clima muy festivo, se comunicó al público que en febrero del 2026 vuelve Gran Hermano y las puertas de la casa más famosa del mundo se abrirán para recibir a nuevos participantes.