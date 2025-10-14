Doble femicidio: el acusado entrenó durante 10 días con un kayak para entrar por el río a la Argentina

Video: la misteriosa parada de Pablo Laurta antes del doble femicidio en Córdoba

En la investigación por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, sumó un nuevo video clave que muestra una misteriosa parada de Pablo Laurta en una estación de servicio, pocas horas antes de los asesinatos.

Las imágenes fueron captadas el 8 de octubre en General Campos, Entre Ríos, y se ve al Toyota Corolla blanco, que pertenecía a Martín Sebastián Palacio, parando en una estación de servicio y donde se ve a una sola persona a bordo, que los investigadores creen que es el presunto doble femicida.

Ese mismo día, el vehículo apareció completamente incendiado en Playa Corralito, sobre la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba, provocando un incendio forestal que afectó a otros 13 autos estacionados y obligó a evacuar a unas 130 personas.

LAURTA PARADA

Doble femicidio en Córdoba: un plan meticuloso y un paso ilegal

Con ayuda de autoridades uruguayas, se estableció que Pablo Laurta cruzó el Río Uruguay en canoa, por un paso clandestino en Puerto Yeruá, luego de dejar su vehículo en una casilla del lado argentino. Los investigadores creen que el femicidia planificó su recorrido con precisión y actuó siguiendo un plan.

En la habitación 209 del hotel Berlín, la policía secuestró una pistola Bersa calibre .308, la billetera de Palacio, una importante suma de dinero en pesos y dólares, y una mochila negra, la misma con la que se subió al auto del chofer desaparecido.

Cronología del plan macabro de Pablo Laurta

7 de octubre: Martín Sebastián Palacio toma un viaje en Concordia. Es visto por última vez con un pasajero.

8 de octubre: Carga nafta en General Campos. Solo una persona está al volante. Los celulares dejan de responder.

9 de octubre: Palacio es denunciado como desaparecido. Su Toyota aparece incendiado en Córdoba, causando un incendio forestal.

11 de octubre: Se reporta el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. El autor huye con su hijo.

12 de octubre: Pablo Laurta es detenido cuando intenta cruzar a Uruguay con el niño. En su poder tenía pertenencias del chofer.

13 de octubre: Hallan un cuerpo decapitado y desmembrado en Puerto Yeruá. Se presume que es Palacio.