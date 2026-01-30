Indignación en Los Hornos: un caballo se les metió en la pileta y se la rompió toda

Los habitantes de Los Cerezos 2 esperan que la difusión de las imágenes sirva para que se adopten medidas urgentes y se evite que estos animales sigan circulando sin control por el barrio, una problemática que se repite en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y que, advierten, puede terminar en consecuencias más graves.

Un caballo suelto en la Ruta 22 puso en riesgo a automovilistas

En el marco de tareas preventivas, efectivos de la Brigada Rural de Ingeniero Huergo llevaron adelante patrullajes nocturnos en distintos sectores urbanos y rurales de la localidad, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir situaciones de riesgo.

Fue durante una de las recorridas que realiza el personal cuando advirtieron la presencia de un caballo suelto sobre la Ruta Nacional 22, una situación que representaba un serio peligro tanto para automovilistas como para vecinos que transitaban por el sector durante la noche.

Ante este escenario, los efectivos actuaron de manera rápida y coordinada para controlar al animal y evitar posibles siniestros viales. Gracias a la intervención, la circulación pudo normalizarse sin que se registraran incidentes.

Finalmente, el equino fue asegurado y restituido a su propietario, quedando resguardada la seguridad en la zona y sin personas lesionadas.