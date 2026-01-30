La policía porteña incautó más de 600 dosis de cocaína en un maxikiosco de Constitución

Uno de los detenidos es una mujer boliviana, de 64 años, que se desplaza en silla de ruedas, quien portaba una mochila con casi un millón de pesos y 928 dólares, y residía en la habitación más cercana al local, y a la que primero apuntaron los perros entrenados para detectar estupefacientes. Los investigadores sospechan que era quien manejaba el negocio.

Es que ni bien los efectivos accedieron al pasillo de la pensión fueron hallados recortes de bolsas de nylon, tal como se utiliza para envolver la droga en dosis. Los perros olfatearon y fueron directamente a la habitación de la mujer en silla de ruedas. Allí estaba la mujer con la mochila llena de dinero.

El otro detenidos es un hombre paraguayo, de 37 años, que ocupaba una habitación del primer piso y en cuyo entretecho fueron halladas 441 dosis de cocaína y tres piedras sin fraccionar, todo por un peso de 230 gramos.

Los perros apuntaron a un entretecho donde encontraron la droga fraccionada y las piedras. También descubrieron un cuchillo con restos de cocaína en la hoja y una balanza de precisión.

Sobre el final de la inspección, los perros marcaron hacia un baño del pasillo, y los oficiales hallaron otra bolsa dentro de la mochila de descarga del inodoro, en cuyo interior había 166 dosis, con un peso de 50 gramos.

El total de lo incautado fueron 607 dosis, tres piedras sin fraccionar, por un total de 280 gramos.

La AGC clausuró el maxikiosco y el hospedaje, en tanto la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Gustavo Pellicori, ordenó la detención de las dos personas, y el secuestro de la droga, el dinero y de sus celulares.