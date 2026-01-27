Escalofriante testimonio de una jubilada víctima de la inseguridad en Laferrere: "Me amenazaron con cortarme los dedos"
Seis delincuentes irrumpieron de madrugada en la casa de una mujer que vive sola, le robaron sus ahorros y la amenazaron de muerte en un violento asalto que profundiza el miedo en el barrio.
La inseguridad volvió a golpear con violencia en Laferrere y dejó como víctima a una mujer jubilada que vive sola y que, en plena madrugada, fue sorprendida por una banda que irrumpió en su casa mientras dormía. El dramático episodio ocurrió a las 4:40 de la mañana, cuando seis delincuentes ingresaron a la vivienda en una modalidad de entradera que se repite cada vez con mayor frecuencia en distintos puntos del conurbano bonaerense. Los asaltantes revolvieron toda la casa y escaparon con lo poco que encontraron: 60 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.
La víctima, Carmen, es una trabajadora que intenta sostenerse a pesar de las dificultades económicas. Para complementar una jubilación que no le alcanza, montó un pequeño lavadero en el garage de su casa, donde trabaja largas jornadas para poder subsistir. Ese esfuerzo cotidiano quedó opacado por el terror que vivió durante el robo, cuando fue despertada por los ruidos y se encontró rodeada por los delincuentes dentro de su propio hogar.
El relato que brindó después del asalto refleja el nivel de violencia que atravesó. “No tiene que pasar más esto. No estamos cuidados. Si mi hijo sale, pasa una moto, lo apunta, lo mata. No puedo salir ni a mirar una vidriera. Tengo miedo. Vivo encerrada. Trabajo día y noche porque lo necesito. La jubilación que me pagan no me sirve para nada. A los trabajadores cuiden. No dejen los presos sueltos”, afirmó entre lágrimas Carmen, la víctima, a C5N, al describir la angustia con la que vive desde hace tiempo en el barrio.
La situación se volvió aún más extrema cuando los ladrones comenzaron a exigirle dinero y objetos de valor que ella asegura no tener. “Me amenazaron que me iban a cortar los dedos sino les entregaba la plata, los dólares y el oro, que no tengo. Tengo un anillo de oro de mi hija fallecida que se lo llevaron, poca plata, la que tenía. Soy una laburante que trabajo día a día. Soy diabética, soy hipertensa. Necesito paz. No quiero vivir más acá, donde lo hago hace 51 años”, expresó, todavía conmocionada por lo vivido.
