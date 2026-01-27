Escalofriante testimonio de una jubilada víctima de la inseguridad en Laferrere: "Me amenazaron con cortarme los dedos"

El relato que brindó después del asalto refleja el nivel de violencia que atravesó. “No tiene que pasar más esto. No estamos cuidados. Si mi hijo sale, pasa una moto, lo apunta, lo mata. No puedo salir ni a mirar una vidriera. Tengo miedo. Vivo encerrada. Trabajo día y noche porque lo necesito. La jubilación que me pagan no me sirve para nada. A los trabajadores cuiden. No dejen los presos sueltos”, afirmó entre lágrimas Carmen, la víctima, a C5N, al describir la angustia con la que vive desde hace tiempo en el barrio.