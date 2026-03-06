Asesinaron a un bebé de un año tras una balacera a una barbería de Rosario

En medio de la balacera, el bebé fue alcanzado por un disparo mortal en el pecho. Su abuelo lo trasladó de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, pero minutos después se confirmó su fallecimiento.

Tras el ataque, el hombre aseguró que no conoce a quienes mataron a su nieto: “Fue una verdadera locura, la verdad es que no se puede entender. Estábamos acá y apareció uno de repente, bajó del auto y empezó a los tiros. Nosotros no tenemos nada que ver, no molestamos a nadie”, expresó Daniel, padre papá del barbero.

Mataron a un bebé durante un tiroteo en Rosario: quiénes son los detenidos

bebe tiroteo rosario

Durante la balacera, un gendarme que vive en la zona escuchó los disparos y decidió intervenir. De esta forma, forcejeó con el atacante, lo tiró al piso y logró reducirlo hasta la llegada del Comando Radioeléctrico.

El detenido fue identificado como Kevin Mario Antonio P., de 25 años, quien traslado a la Comisaría 15° de la Policía de Santa Fe.

Poco después, a raíz de un operativo policial y el seguimiento de cámaras de seguridad, los efectivos lograron dar con un auto en el cual se habrían escapado los agresores luego de los disparos. Fue ubicado escondido en el garaje de un domicilio de calle Patricias al 600.

auto tiroteo bebe rosario

Allí, un sospechoso de 21 años intentó huir por los techos de las viviendas, pero fue capturado por la policía. Además, demoraron a un hombre de 45 años, que también quiso escapar, y a una mujer de 50 por entorpecer las detenciones.

Durante el procedimiento, la policía incautó un revólver calibre 32, una pistola 9 milímetros y otra calibre 11.25. Además, encontraron municiones y una importante cantidad de una sustancia, presuntamente cocaína.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron que el detenido en el lugar del ataque tiene varios antecedentes: en julio de 2017 había sido detenido por el robo de una moto, mientras que en mayo de 2018 había sido arrestado por tenencia de arma de fuego.