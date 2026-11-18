Florentín, su vecino, fue encontrado “en estado de shock” sentado en una de las escaleras del edificio. Tenía manchas de sangre en la ropa, presentaba una herida en el cuello y varios rasguños en el pecho y las muñecas.

Florentín presentaba varias lesiones en el cuerpo

El femicida, que entonces tenía 20 años, fue detenido por orden del fiscal Leonardo Kaszewski. La causa pasó luego a la UFI Nº12, especializada en Violencia de Género, y quedó en manos del fiscal José Luis Juárez.

Durante el juicio se reveló que en el departamento de Florentín encontraron cuchillos y restos capilares en la bacha del baño cuyo material genético no pudo identificarse, así como pelos y una prenda íntima femenina en el patio que tampoco se lograron vincular con Torres.

Asimismo, la investigación judicial confirmó que las cámaras de seguridad no registraron el ingreso de ninguna persona tras la llegada de la víctima y que las aberturas no presentaban signos de violencia, lo que llevó a suponer que el agresor ingresó a través del balcón.

Los planteos en el juicio contra César Ezequiel Florentín

César Ezequiel Florentín fue detenido tras el femicidio

En el juicio, que comenzó el jueves pasado, el fiscal del debate Sebastián Grys, afirmó que el crimen quedó acreditado y sostuvo que Torres recibió al menos diez puñaladas, varias de ellas en el rostro, bajo el móvil de un presunto intento de violación.

Celeste Vázquez, abogada defensora del acusado, planteó que no existen pruebas que acrediten que Florentín asesinó a Torres y pidió su absolución.

Según señaló en la audiencia, no se encontró ADN de la víctima en la ropa del acusado ni en los cuchillos secuestrados. Añadió que tampoco se encontró material genético de Florentín debajo de las uñas de la joven radióloga.

En ese sentido, Vázquez Cuestionó que no se hubiera examinado el otro balcón, que no se levantaran huellas dactilares y que no se profundizaran otras hipótesis.

Florentín optó por no declarar durante el proceso. Nunca admitió que había asesinado a Noelia.