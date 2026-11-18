Intentó vender un auto robado, le dieron una paliza y lo dejaron al borde de la muerte
Tres sospechosos fueron detenidos junto al principal acusado. Las escenas del pandemonio con decenas de motos.
Un delincuente, identificado como Sebastián Álvarez, intentó vender un Volkswagen Fox blanco robado y terminó al borde de la muerta en San Justo, partido de La Matanza.
Durante la transacción, Álvarez supuestamente apuñaló a uno de sus agresores, según informó Infobae. La situación no tardó en convertirse en un pandemonio. Quienes lo rodeaban comenzaron a llamar a otros, repartidores de aplicación que llegaban con sus mochilas al sitio de la paliza, en el cruce de Peribebuy y Argentina.
“Gato, gato, es padre de familia el que clavaste, la concha de tu madre, quedate en bolas gato, ¡puto! ¡Ponete en orto, como las putas!”, le gritaba un agresor.
La brutal pelea fue filmada por algunas personas que estaban en el lugar. En uno de los videos que circula en redes sociales, se ve que minutos más tarde, Álvarez terminó desnudo y ensangrentado, tras recibir una paliza en masa, con decenas de repartidores de aplicación que llegaban al lugar.
Tras el robo, varios repartidores se compartieron la ubicación por mensaje y acudieron en moto al lugar para interceptar al agresor. “Otra rata más, mirá cómo quedó por robar”, dice uno de los que atacan al delincuente. “Llamá, llamá”, dice una voz mientras convulsiona. En otra parte del video se escucha cuando uno de los repartidores dice que paren porque: “Después podemos ir en cana”.
Intervención policial y judicial
Efectivos del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Norte N°1 de San Justo llegaron al lugar para dispersar el tumulto. La causa quedó a cargo de la UFI N°11 y culminó con cuatro sospechosos detenidos por los delitos de encubrimiento y lesiones recíprocas.
Uno de los detenidos fue el apuñalado, supuestamente, por Álvarez, que sufrió una herida leve. Otro del los detenidos tripulaba el Fox robado. Álvarez, que sobrevivió al ataque, fue trasladado al Hospital Ballestrini, según fuentes del caso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario