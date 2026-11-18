Intervención policial y judicial

Efectivos del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Norte N°1 de San Justo llegaron al lugar para dispersar el tumulto. La causa quedó a cargo de la UFI N°11 y culminó con cuatro sospechosos detenidos por los delitos de encubrimiento y lesiones recíprocas.

Uno de los detenidos fue el apuñalado, supuestamente, por Álvarez, que sufrió una herida leve. Otro del los detenidos tripulaba el Fox robado. Álvarez, que sobrevivió al ataque, fue trasladado al Hospital Ballestrini, según fuentes del caso.