"La culpa es de Milei"

"Al final no nos salieron dólares por las orejas", ironizó alguien, a lo que otro comentarista sumó: "No cerraron ni en el 2001, ni en pandemia...", en referencia a los desafíos superados por la marca desde 1998.

"Sí, gente, es la culpa de Milei", sentenció una persona, mientras otra ironizó: "No politicen, che, esto es una cuestión de mercado, no de política... ¿O sí?".

"Moraleja: no votar con odio. Fin", disparó alguien más.

"Andreolo siempre será mi lugar favorito", se lamentó una clienta fiel, y otro sumó esperanzado: "Que bajón, cuando se vaya el empobrecedor, volverán. Excelente atención y calidad de los productos".

¿Habrá revancha?