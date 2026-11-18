Cerraron su tienda de ropa después de 28 años y estallaron los comentarios de Instagram: "No votar con odio"
Tres generaciones de una misma familia y un público fiel que acompañó durante otros tiempos de crisis económica no bastaron para mantener vivo el negocio.
Una tienda de indumentaria de San Juan anunció su cierre esta semana tras varios meses de ofertas y descuentos buscando subir las ventas en medio de la crisis económica. Al confirmar la noticia en Instagram los encargados del local recibieron mensajes de despedida pero también algunos dardos con veneno político.
"Hoy nos toca despedirnos, pero nos llevamos lo más importante: cada persona que fue parte de este camino. Gracias por tanto. Lo vivido queda para siempre", expresaron los encargados de Andreolo al confirmar el cierre del local sobre la calle Mendoza 285 Sur, en la ciudad de San Juan.
Además de remarcar sus "28 años de historia, momentos y generaciones", los dueños de la marca aclararon que se trata de un adiós definitivo, a diferencia de como ocurrió con otros emprendimientos que cerraron sus tiendas físicas pero mantuvieron las virtuales.
"Aguante la Rusty para los 15 sobre el 2004", recordó alguien en los comentarios, mientras otra persona compartió su experiencia como compradora de toda la vida.
Entre las palabras de aliento, gratitud y despedida se colaron los análisis políticos que vincularon el cierre con la crisis económica que desde diciembre de 2023 mantiene paralizado el consumo y en vilo a los comerciantes.
"La culpa es de Milei"
"Al final no nos salieron dólares por las orejas", ironizó alguien, a lo que otro comentarista sumó: "No cerraron ni en el 2001, ni en pandemia...", en referencia a los desafíos superados por la marca desde 1998.
"Sí, gente, es la culpa de Milei", sentenció una persona, mientras otra ironizó: "No politicen, che, esto es una cuestión de mercado, no de política... ¿O sí?".
"Moraleja: no votar con odio. Fin", disparó alguien más.
"Andreolo siempre será mi lugar favorito", se lamentó una clienta fiel, y otro sumó esperanzado: "Que bajón, cuando se vaya el empobrecedor, volverán. Excelente atención y calidad de los productos".
¿Habrá revancha?
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