Así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

Así es la zona en la que encontraron el cuerpo

Realizan la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy

El cadáver de la docente llegó al Instituto Médico Forense (IMF) de Corrientes capital poco después de las 2 de la madrugada y comenzó a ser analizado en horas de la mañana.

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy se espera para este mismo jueves alrededor de las 18. Según se resaltó, el decano del IMF se comunicará en primer lugar con la familia de la docente mediante videollamada para brindarles los detalles del resultado.

Después de que los allegados a la víctima sean notificados, se darán a conocer los resultados públicamente.