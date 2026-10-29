Así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes
La docente de 52 años fue hallada sin vida por dos efectivos policiales en medio de un bañado. Encontraron un bolso con su celular, ropa y botas.
Mientras se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente de 52 años asesinada en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, se conocieron imágenes del inhóspito sitio en el cual fueron encontrados sus restos y algunas de sus pertenencias en el día de ayer.
El video se conoció este jueves y fue grabado por los dos efectivos policiales que participaban en el operativo de búsqueda. Según confirmó el jefe de la Policía de Corrientes, el cuerpo de Godoy fue encontrado a tan solo 2,5 kilómetros de la Escuela N°626 en la que trabajaba y a más de 5 km de la estancia El Curupí.
A pocos metros del sitio donde estaban los restos también fue encontrado el bolso celeste y blanco estampado con manijas azules perteneciente a Godoy, en cuyo interior se encontraba su teléfono celular, un elemento clave cuyos datos podrían aportar información de gran valor para la investigación.
En el lugar además fueron halladas prendas de color oscuro y unas botas grises, todo semienterrado en un bañado repleto de agua.
Los restos también estaban semisumergidos en el viejo potero, en una zona de muy difícil acceso y si señal de celular, por lo que los efectivos tardaron varias horas en dar aviso del hallazgo a las autoridades judiciales.
Realizan la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy
El cadáver de la docente llegó al Instituto Médico Forense (IMF) de Corrientes capital poco después de las 2 de la madrugada y comenzó a ser analizado en horas de la mañana.
El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy se espera para este mismo jueves alrededor de las 18. Según se resaltó, el decano del IMF se comunicará en primer lugar con la familia de la docente mediante videollamada para brindarles los detalles del resultado.
Después de que los allegados a la víctima sean notificados, se darán a conocer los resultados públicamente.
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