Paro nacional docente en repudio al femicidio de Nancy Godoy: a qué hora arranca la medida
Tras la aparición sin vida de la docente de Corrientes, CTERA no dudó en convocar a un nuevo paro nacional para repudiar lo sucedido y exigir justicia.
El hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente que permanecía desaparecida desde los primeros días de octubre en la provincia de Corrientes, desencadenó una ola de indignación en la comunidad educativa de todo el país. Ante la confirmación del femicidio, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a una jornada nacional de duelo y a un paro docente para este jueves 29 de octubre.
Paro nacional docente en repudio al femicidio de Nancy Godoy: a qué hora arranca la medida
A través de un comunicado, el gremio nacional repudió el crimen, exigió un pronto esclarecimiento del caso y apuntó de manera contundente contra las condiciones de vulnerabilidad en las que trabajan los educadores en el ámbito rural. Según señalaron, la falta de infraestructura, el aislamiento y la desprotección estatal constituyen una realidad cotidiana que expone severamente a los maestros que se desempeñan en zonas desfavorables.
La medida de fuerza contará con un amplio acatamiento en distintas provincias. Entre los gremios que confirmaron su adhesión se encuentra la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), desde donde manifestaron un enfático rechazo a la violencia machista.
"¡Basta de femicidios! Exigimos al Gobierno de Corrientes y al Poder Judicial una investigación rápida, transparente y con perspectiva de género, que determine las responsabilidades y condene a los culpables", expresaron desde la dirigencia sindical cordobesa.
Con esta jornada de protesta, los trabajadores de la educación buscan no solo visibilizar el dolor por la pérdida de la docente correntina, sino también interpelar a los distintos niveles del Estado para que implementen medidas concretas de seguridad y acompañamiento en los establecimientos rurales de todo el territorio nacional.
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