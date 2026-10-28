Paro nacional docente en repudio al femicidio de Nancy Godoy: a qué hora arranca la medida

El hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente que permanecía desaparecida desde los primeros días de octubre en la provincia de Corrientes, desencadenó una ola de indignación en la comunidad educativa de todo el país. Ante la confirmación del femicidio, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a una jornada nacional de duelo y a un paro docente para este jueves 29 de octubre.