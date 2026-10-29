El dolor de los hijos de Nancy Godoy: "Los animales que le hicieron esto a nuestra madre no tienen perdón"

Por último, el tercer hijo de Godoy, José, afirmó que se enteraron la noticia del hallazgo del cuerpo por redes sociales y criticó el accionar de los funcionarios judiciales que trabajaron en el caso. “Desde el primer momento se manejaron mal, nunca nos ayudaron en nada”, expresó.

Hacia el final de su declaración, se dirigió hacia los cinco sospechosos que están detenidos hasta ahora: “La gente que le hizo mal a mi mamá va a tener que pagar, merecen cadena perpetua, merecen lo peor, no son personas”. Y concluyó: “Solo pido justicia y que paguen los que tengan que pagar. Y que caigan los que tengan que caer”.