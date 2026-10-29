Caso Nancy Godoy: encontraron su celular escondido en un bolso

El hallazgo se dio en horas de la mañana en un sector de difícil acceso, cubierto por agua, pastizales y si señal de celular, por lo que los efectivos tardaron varias horas en dar aviso del hallazgo. Según fuentes de la causa, el lugar no había sido rastrillado previamente.

Se esperan los resultados de la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy

La autopsia al cuerpo de Nancy Godoy se lleva a cabo este jueves en el Instituto Médico Forense (IMF) de la ciudad de Corrientes, donde los restos llegaron en horas de la madrugada.

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy se espera para este mismo día alrededor de las 18. Según se resaltó, el decano del IMF se comunicará en primer lugar con los familiares de la docente a través de una videollamada para brindarles los detalles del resultado.

Después de que los allegados a la víctima sean notificados, se darán a conocer los resultados públicamente.

Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la docente Nancy Godoy

Zarza, uno de los detenidos por el femicidio de Nancy Godoy Captura de TV mejorada con IA

El caso derivó en la detención de cinco personas por disposición de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. La Justicia dictó la prisión preventiva para todos los sospechosos mientras se aguardan los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados.

El principal acusado es Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, predio donde funcionaba la Escuela Rural N° 626 en la que Godoy trabajaba como directora. Fue imputado como coautor del femicidio tras ser ubicado en una tapera cercana a la escuela donde se hallaron prendas quemadas.

También se encuentra detenido Dionisio Sandoval, capataz vinculado al establecimiento rural y señalado con la misma calificación legal por parte del Ministerio Público Fiscal.

El tercer acusado como coautor material del femicidio es Nahuel Rojas, marido de Rosa Leguizamón, la mujer que trasladaba a Nancy desde la estancia hasta la escuela.

Leguizamón, por su parte, está imputada por homicidio simple en calidad de coautora. En su domicilio se encontraron prendas pertenecientes a la víctima y fue quien dio aviso a los familiares sobre la desaparición.

El quinto involucrado es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural que, a diferencia de los demás, está imputado por falso testimonio. El detenido había brindado una declaración inicial en la que aseguraba que a Nancy Godoy la habían asesinado, pero luego se retractó, alegando apremios ilegales.