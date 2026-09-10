Suicidio en Argentina: la tasa llegó a su máximo histórico y preocupa el impacto en adolescentes

Y añadió: “También es importante establecer límites claros y conversados, que ayuden a comprender que existen reglas, responsabilidades y consecuencias, y que una frustración puede ser parte de la vida sin convertirse en una situación sin salida”.

Señales de alerta, redes sociales y aislamiento

Dentro de las señales de alerta se encuentran el aislamiento, la persistencia de ideas negativas, la desesperanza, la irritabilidad, el retraimiento y cambios repentinos de conducta, alteraciones en el sueño y/o en la alimentación, el consumo de alcohol o drogas y el abandono del cuidado personal.

Entre los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad aparecen el acoso escolar, situaciones de discriminación, exclusión o violencia, bullying, violencia digital, el consumo de sustancias y la soledad no deseada. A esto se suman las exigencias vinculadas con las redes sociales y la presión por alcanzar determinados modelos de belleza, vínculos o estilos de vida.

“Hoy hablamos de la soledad no deseada en niños y adolescentes como uno de los factores de riesgo más importantes”, advirtió Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas.

Frente a esta realidad, especialistas remarcan la necesidad de crear espacios de diálogo y escucha para que los menores se sientan cómodos al hablar del tema con un compañero o un adulto. "Visibilizar el sufrimiento, registrar los cambios de conducta, habilitar la palabra y no minimizar ni subestimar las señales de alerta es clave para actuar a tiempo", sostuvo Ongini.

Dónde pedir ayuda

Ante una situación de crisis o vulnerabilidad, se puede llamar a las líneas de asistencia gratuitas y confidenciales del Centro de Atención al Suicida.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires pueden comunicarse al 135, mientras que desde cualquier punto del país pueden hacerlo al 0800 345 1435.

También se recomienda acudir al centro de salud más cercano ante una urgencia.