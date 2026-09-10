Dos camioneros realizaron peligrosas maniobras en la ruta, se filmaron y subieron el video a las redes
Uno de los conductores hizo un sobrepaso indebido y el otro lo grabó con su celular. Ambos quedaron inhabilitados.
Dos camioneros quedaron inhabilitados para conducir luego de protagonizar una maniobra peligrosa a gran velocidad en una ruta que fue grabada y difundida en redes sociales. Uno de ellos hizo un sobrepaso indebido sobre la doble línea amarilla y el otro registró toda la secuencia con su celular mientras manejaba.
Las imágenes se viralizaron y derivaron en la intervención del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que aplicó drásticas sanciones a ambos conductores. La medida se tomó luego de analizar el video y considerar que las dos conductas pusieron en riesgo la seguridad vial.
Así fue la peligrosa maniobra de dos camioneros en la ruta
Según se observa en el video, uno de los camiones invadió el carril contrario para adelantar al otro vehículo pese a la prohibición marcada por la doble línea amarilla. La maniobra expuso a ambos a un posible choque frontal si aparecía otro vehículo en sentido opuesto.
Tras revisar lo ocurrido, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial aplicó la Ley provincial 13.927 e inhabilitó al camionero que realizó el sobrepaso.
Las medidas contra el chofer que filmó el video
Toda la secuencia de sobrepaso fue filmada por el otro chofer desde la cabina mientras manejaba a alta velocidad, apartando la atención de la conducción del camión, lo que puso en riesgo su vida y la de los otros conductores.
Como si fuera poco, luego de grabarlo con su celular, compartió el video en sus redes sociales, publicó Clarín.
Las autoridades entendieron que esa acción también comprometió la seguridad vial, porque el uso del celular al volante reduce la atención sobre el tránsito y eleva el riesgo de siniestros. Por eso, también le quitaron la licencia y quedó inhabilitado para conducir.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, remarcaron que "la acción busca retirar de la vía pública a quienes representan una amenaza para la vida propia y de terceros".
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