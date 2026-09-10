Dos camioneros realizaron peligrosas maniobras en la ruta, se filmaron y subieron el video a las redes

Como si fuera poco, luego de grabarlo con su celular, compartió el video en sus redes sociales, publicó Clarín.

Las autoridades entendieron que esa acción también comprometió la seguridad vial, porque el uso del celular al volante reduce la atención sobre el tránsito y eleva el riesgo de siniestros. Por eso, también le quitaron la licencia y quedó inhabilitado para conducir.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, remarcaron que "la acción busca retirar de la vía pública a quienes representan una amenaza para la vida propia y de terceros".