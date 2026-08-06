Así fue la llamada al 911 por el incidente entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

Operador: Señor. Dígame, ¿usted se encuentra en Capital o Provincia?

Denunciante: Capital.

Operador: Dígame, ¿calle y altura?

Denunciante: avenida del Libertador 5414, esquina Virrey Loreto.

Operador: ¿Entre túnel del Libertador y Virrey Vértiz?

Denunciante: Sí, exactamente, sí.

Operador: Dígame la emergencia, señor.

Denunciante: Hay una, no sé a qué número llamar, pero hay una emergencia médica. Es una persona de acá, apellido Facundo Moyano.

Operador: ¿Qué edad tiene el masculino?

Denunciante: 30, 35 años. Está sufriendo un ataque al corazón, me dijo…

Operador: ¿Usted qué sería de él?

Denunciante: Vigilador, seguridad privada, de acá del consorcio del edificio.

Operador: ¿En qué edificio vive el masculino?

Denunciante: ViewPoint, Libertador 5414. Ah, 21 A sería el departamento.

Operador: ¿Piso 21, departamento A?

Denunciante: Exactamente.

Operador: ¿Él se encuentra solo? ¿Está acompañado de alguien?

Denuciante: No sabría decir, pero recibí el llamado de emergencia, urgente. Si pueden llamar a la ambulancia, no sé a qué número llamar.

Operador: Lo puede pedir por acá, señor, pero necesito que me dé más información. ¿Usted no sabe si está consciente?

Denunciante: Está consciente, él me llamó, me llamó que le pida urgente una ambulancia.

Operador: ¿Y estaría solo en su departamento?

Denunciante: Exacto, sí, por eso me llamó a mí.

Operador: Dígame el nombre y apellido del masculino.

Denunciante: Facundo Moyano.

Operador: Dígame el teléfono del masculino.

Denuncinante: Ya se lo paso, aguardeme dos segundos. 11 (...)

Operador: Le repito, 11 (...). ¿Usted es el del edificio?

Denunciante: Sí, sí, mi nombre es Juan, sí.

Operador: ¿Llamado Juan? ¿Apellido?

Denunciante: Pavón.

Operador: Dígame su teléfono, señor.

Denunciante: 11 (...)

Operador: ¿Usted le va a dar el ingreso a Same?

Denunciante: Sí.

Operador: Bueno, yo dejo asentado acá su número también, y cuando arribe Same, por favor, hágalo ingresar.

Denunciante: Por favor, por favor, si puede llegar urgente.

Operador: Sí, ya está todo, ya está todo, señor, quédese tranquilo.

Candela Arizaga corriendo por el medio de la avenida en plena madrugada

Cómo terminó el incidente

Moyano y Arizaga fueron encontrados minutos después por personal de la Policía de la Ciudad en la intersección de avenida Virrey Vértiz y la calle Sucre. Al lugar asistió una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y la joven fue trasladada al Hospital Pirovano para recibir asistencia.

“Ya estoy bien y mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, publicó ella el miércoles por la noche en sus historias de Instagram.

Moyano, en tanto, fue demorado en la Comisaría Vecinal 13A hasta que el auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad dispuso su detención y lo trasladaron a una alcaidía del barrio de Barracas.

El mismo martes por la noche fue indagado y quedó en libertad: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”, dijo al declarar.

El dirigente sindical continúa imputado por el delito de lesiones y privación ilegítima de la libertad.