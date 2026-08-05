Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga en plena calle
Se trata de las primeras imágenes que muestran al exdiputado mientras la modelo corría por los carriles centrales de avenida Del Libertador.
La investigación por el episodio que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó este miércoles nuevos videos en los que se observa al exdiputado intentado sostener a la joven mientras ella corría por el medio de la avenida Del Libertador.
Tal como había contado un testigo de la secuencia, las imágenes muestran a Arizaga cruzando la avenida con su perro en brazos. En un momento, incluso, intenta dejar a la mascota en medio de la calzada, pero vuelve a agarrarla.
Luego, la joven se dirige corriendo hasta un colectivo que estaba frenado en el semáforo en intenta que el conductor le abra la puerta. Es en ese momento cuando Moyano aparece en escena: llega corriendo, la abraza e intenta llevarla hasta la vereda, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mientras tanto, la joven suelta a su perro, que es rescatado por Camilo, en encargado de un edificio que fue testigo directo de todo lo sucedido.
Según se observa en las imágenes, Arizaga se tiró al asfalto mientas Moyano intentaba sostenerla con sus brazos. En paralelo, el semáforo se había puesto en verde y varios colectivos pasaron a escasos metros de ellos.
En ese instante, un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona se acercó al lugar, pero fue entonces cuando Arizaga escapó a las corridas. Una vez mas, Moyano la persiguió y la sostuvo, pero tuvo que soltarla por indicación del policía.
Aunque el efectivo intentó intervenir, la modelo hizo un último esfuerzo para subirse a un colectivo frenado en el semáforo.
En paralelo, Moyano se alejó de calzada, fue caminando hasta la vereda y, visiblemente cansado, se sentó al lado del encargado que todavía sostenía al perro.
La declaración de Facundo Moyano
Luego del episodio, Facundo Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A en calidad de demorado y luego quedó detenido por orden del auxiliar fiscal Julián Pistone, por el delito de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
Al momento de su declaración indagatoria ante el fiscal, según publicó Infobae, Moyano pronunció: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.
Tras esto, en horas de la noche recuperó su libertad, pero continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
En este marco, Moyano deberá cumplir una serie de medidas que incluyen la prohibición de acercamiento a Candela Arizaga en un radio menor de 300 metros, prohibición de contacto con la joven durante todo el proceso penal, deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.
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