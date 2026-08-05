Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga en plena calle

Aunque el efectivo intentó intervenir, la modelo hizo un último esfuerzo para subirse a un colectivo frenado en el semáforo.

En paralelo, Moyano se alejó de calzada, fue caminando hasta la vereda y, visiblemente cansado, se sentó al lado del encargado que todavía sostenía al perro.

La declaración de Facundo Moyano

Luego del episodio, Facundo Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A en calidad de demorado y luego quedó detenido por orden del auxiliar fiscal Julián Pistone, por el delito de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Al momento de su declaración indagatoria ante el fiscal, según publicó Infobae, Moyano pronunció: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.

Tras esto, en horas de la noche recuperó su libertad, pero continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

En este marco, Moyano deberá cumplir una serie de medidas que incluyen la prohibición de acercamiento a Candela Arizaga en un radio menor de 300 metros, prohibición de contacto con la joven durante todo el proceso penal, deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.