Así hablaba el sospechoso de haber baleado a una mujer en un arroyo de Escobar: "No tengo armas"
Gustavo fue entrevistado por un cronista de C5N y las autoridades creen que él sería el tirador que hirió de gravedad a una mujer que paseaba en lancha.
Una gran movilización de fuerzas de seguridad, incluyendo a la Policía Bonaerense y Prefectura Naval, se llevó a cabo este viernes en el partido bonaerense de Escobar, con el objetivo de dar con el tirador que hirió de gravedad a una mujer mientras ésta paseaba en lancha por el Arroyo Correntino.
El episodio ocurrió el pasado domingo, cuando la mujer, que navegaba por el Río Luján junto a su esposo, fue atacada a tiros. Horas después, mientras el canal C5N cubría el violento suceso, su equipo se convirtió en blanco de nuevos disparos, una situación que se repitió el jueves cerca del mediodía.
La principal línea de investigación apunta como principal sospechoso de lo ocurrido a Gustavo, un hombre que reside en una casa cercana al Arroyo Correntino. Las autoridades consideran que podría ser el autor de estos reiterados y violentos episodios.
En este sentido, un cronista de C5N habló con el hombre que reside en ese lugar, quien negó rotundamente que los disparos hayan salido desde las inmediaciones de su casa: "Igual no saben dónde salió el disparo, marcan acá, pero acá yo estuve el sábado, domingo y lunes con mi nena que la llevé temprano a la escuela", aseguró.
"Acá armas no tenemos, no usamos. Y estuvimos acá, estuve con mi nena que tiene 11 años y estuvimos todo el sábado", continuó indicando. Seguidamente, reveló que la Policía le presentó una orden de allanamiento, pero que no encontraron nada que pueda vincularse a lo sucedido.
Cabe señalar que, una vez llegada la noche, el operativo debió suspenderse, especialmente, por el mal clima. Se estima que mañana sábado las autoridades retomarán la búsqueda de quien podría haber asesinado a la mujer que, ahora, permanece internada.
