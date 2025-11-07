Así hablaba el sospechoso de haber baleado a una mujer en un arroyo de Escobar: "No tengo armas"

En este sentido, un cronista de C5N habló con el hombre que reside en ese lugar, quien negó rotundamente que los disparos hayan salido desde las inmediaciones de su casa: "Igual no saben dónde salió el disparo, marcan acá, pero acá yo estuve el sábado, domingo y lunes con mi nena que la llevé temprano a la escuela", aseguró.