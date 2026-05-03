Gianinna Maradona contra Matías Morla: "El plan era matarlo para quedarse con sus marcas"

Durante la charla también apuntó contra Matías Morla y parte del círculo cercano de Maradona en sus últimos años. Según afirmó, el letrado tenía un rol central en la toma de decisiones: “Él tenía el poder de manejar a mi papá y hacía lo que quería con ese poder”.

Además, sostuvo que algunas decisiones médicas habrían estado atravesadas por cuestiones económicas. En ese sentido, señaló que una internación en un neuropsiquiátrico no era conveniente para determinados sectores: “No les servía, no era una opción, porque se le caían un montón de cosas a Morla”. Y agregó: “Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no en la salud de mi papá”.

En su relato, también aseguró que el objetivo final del entorno era que Maradona dejara de estar bajo control de ciertas personas. Sobre Morla, señaló: “Él se cedió las marcas a él mismo, a una sociedad que él arma cediéndosela a él con el poder que tenía”. En este contexto, la Justicia avanzó recientemente con la elevación a juicio de Morla y dos de las hermanas del exjugador.

Para Gianinna, el entorno y lo que definió como “sidieguismo” resultaron claves en el deterioro de su padre. Recordó su estado previo a la muerte y describió un cuadro de consumo problemático: “Él venía hacía un tiempo muy mal… tenía problemas con el alcohol, tomaba dos copas de vino y se ponía borracho, más lo mezclaba con las pastillas y eso era un detonante. Las pastillas psiquiátricas, las pastillas para dormir y el alcohol no van de la mano… era un descontrol absoluto lo que pasaba en esa casa“.

Cuestionamientos al equipo médico y decisiones clave

La hija de Maradona también se refirió con dureza a Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el juicio. Cuestionó su rol dentro del equipo médico y su influencia en las decisiones: “Más allá de las ganas o de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico… él ahí se hizo responsable, era la voz cantante, para todos nosotros era su médico de cabecera”.

Incluso puso en duda la relación laboral con el exfutbolista: “¿Por qué recibía un sueldo si no era el médico de Maradona? ¿Qué le pagaban? ¿Hacía caridad mi papá?”, se preguntó.

También aseguró que la internación domiciliaria en la casa de Tigre fue impulsada por Luque: “Yo estoy segura que él nos convenció y montaron todo eso ahí… Había todo una estrategia de querer hacer algo con nosotras y con mi papá, todo en la oscuridad”.

En relación a la psiquiatra Agustina Cosachov, cuestionó las condiciones de la vivienda donde Maradona pasó sus últimos días, especialmente la falta de equipamiento médico: “Yo un día le recriminé y le dije que, cuando tuvimos la reunión antes de la externación, él nos dijo que mi papá iba a tener un cuarto abajo con un baño y no sucedió eso… no había aparatología. No había nada. Lo básico era que él tuviera un cuarto abajo con un baño. Un cuarto, no era ni siquiera un cuarto… a la persona que eligió la casa no le interesaba”.

También apuntó contra el personal de enfermería y el resto del equipo asistencial: “Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros”, dijo.

“El enfermero que lo tenía que chequear antes de irse no lo chequeó y la enfermera que llegó tampoco lo chequeó. Yo no soy médica, pero soy diseñadora y si no sé usar una máquina no la voy a usar, me voy a retirar antes de romperla. Siento que la responsabilidad en la salud era de ellos”, expresó.

Otro nombre que mencionó fue el de Maximiliano Pomargo. Sobre su rol, sostuvo: “El que manejaba un poco todos los hilos era Pomargo. Si él no era el jefe de esa banda, ¿por qué está metido en todos los audios y en todas las conversaciones y en todo?”, se preguntó.

Justicia por Maradona

El impacto emocional y la expectativa por el fallo

Más allá de las acusaciones, Gianinna también se refirió al impacto emocional del proceso judicial y la pérdida de su padre. Reconoció que volver a declarar la enfrenta nuevamente al dolor, aunque con mayor preparación: “Me sentí un poco más segura cuando me senté a declarar esta vez porque ya sabía más o menos cómo era el manejo… pero uno nunca está preparado. Hay algo que aunque nosotros exijamos justicia por mi papá, él no va a volver y eso es lo que más nos atraviesa tanto a Dalma como a mí, como a mis hermanos”.

Describió el duelo como un proceso constante: “Se te mueven un montón de cosas y se practica mucho la paciencia y el respeto sobre todo. A mí la muerte de mi papá me sigue afectando, es un dolor que… es intransferible y es difícil de poner en palabras”.

En su declaración también reveló el fuerte impacto emocional que atravesó tras la muerte de Maradona, al punto de haber tenido pensamientos extremos, aunque encontró sostén en su hijo Benjamín.

En ese sentido, recordó el vínculo especial entre su padre y su nieto: “Yo creo que mi papá volvió a vivir cuando nació Benjamín… hizo cosas por Benjamín que no las hizo ni por Dalma ni por mí. Para él era una debilidad y que se refería a Benjamín como el rey”.

Finalmente, expresó su expectativa respecto al desenlace judicial. Confía en que haya condenas y sostiene que, más allá de los distintos niveles de responsabilidad, todos tuvieron participación: considera que “todos son responsables” de la muerte de Diego Maradona.