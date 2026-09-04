Así recibió la policía a Mariano Martínez tras ser hallado sano y salvo en Córdoba

Las cámaras de seguridad de la ciudad de Punta Lara registraron al joven caminando por la zona de la avenida Almirante Brown y luego dirigiéndose hacia una parada de la línea de colectivos 275.

Tras ascender a una unidad, cerca de las 14.35, le mandó un mensaje a su hermano en el que le informaba cuál era la contraseña de su computadora: “Ahí decía que la clave de la notebook era ‘paintball’, por cualquier cosa, si necesitás”, contó Gustavo, su papá. Un mensaje llamó la atención de la familia, por lo que intentan determinar si dentro de la computadora hay información sobre su paradero.

Por el seguimiento de las cámaras se supo que Martínez volvió a La Plata, pero se dirigió hasta la estación del ferrocarril Roca con destino a Constitución. Como siempre, debía bajarse en Berazategui, pero no lo hizo.

Mariano Martínez desapareció en La Plata y lo hallaron en Córdoba

Cuando su búsqueda era conocida nacionalmente, una comerciante de Córdoba denunció en una comisaría que el muchacho se había presentado en su supermercado para entregarle un curriculum vitae y pedirle trabajo. El papel tenía el nombre de una mujer ("Julieta Silva") tachado y arriba escribió el suyo, al tiempo que ofrecía datos sobre su educación.

A partir de allí, la búsqueda se intensificó en la capital de la provincia mediterránea con la movilización de agentes policiales que finalmente dieron con el paradero de Mariano y, tratándose de un adulto, dependerá de él si regresa con su familia o no, desconociéndose hasta el momento las razones de su viaje de La Plata a Córdoba.