Así recibió la policía a Mariano Martínez tras ser hallado sano y salvo en Córdoba
El joven de 21 fue hallado en buen estado de salud en la capital de la provincia mediterránea y ahora restan trámites judiciales para reintegrarlo a su familia.
Como ya se informó, Mariano Martínez, de 21 años, quien permanecía desaparecido desde el lunes pasado, fue hallado sano y salvo en Córdoba luego de intenso trabajo de búsqueda realizado por la Policía de esa provincia.
Fue el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, el que confirmó este viernes confirmó la buena noticia, agregando que el joven "se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad".
“Mariano Martínez, de 21 años, quien era buscado a partir de un pedido de paradero emitido por la Justicia de Ensenada, provincia de Buenos Aires, fue localizado en la ciudad de Córdoba luego de un intenso trabajo de la Policía de Córdoba”, indicó el funcionario en redes sociales, asegurando también que llegó a la capital mediterránea “por su propia voluntad".
Además señaló que ahora “se dará inmediata intervención a las autoridades correspondientes judiciales de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor", agregando que “noticia fue la que todos esperaban, Mariano está bien y fue encontrado".
La desaparición de Mariano Martínez: estaba en Córdoba
El lunes pasado, Mariano Martínez salió de su domicilio a las 8 de la mañana para dirigirse a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para entregar un trabajo académico que había estado preparando todo el fin de semana. Sin embargo, en medio de la cursada, dijo sentirse mal y se fue. Nada más se supo de él desde ese momento.
Las cámaras de seguridad de la ciudad de Punta Lara registraron al joven caminando por la zona de la avenida Almirante Brown y luego dirigiéndose hacia una parada de la línea de colectivos 275.
Tras ascender a una unidad, cerca de las 14.35, le mandó un mensaje a su hermano en el que le informaba cuál era la contraseña de su computadora: “Ahí decía que la clave de la notebook era ‘paintball’, por cualquier cosa, si necesitás”, contó Gustavo, su papá. Un mensaje llamó la atención de la familia, por lo que intentan determinar si dentro de la computadora hay información sobre su paradero.
Por el seguimiento de las cámaras se supo que Martínez volvió a La Plata, pero se dirigió hasta la estación del ferrocarril Roca con destino a Constitución. Como siempre, debía bajarse en Berazategui, pero no lo hizo.
Cuando su búsqueda era conocida nacionalmente, una comerciante de Córdoba denunció en una comisaría que el muchacho se había presentado en su supermercado para entregarle un curriculum vitae y pedirle trabajo. El papel tenía el nombre de una mujer ("Julieta Silva") tachado y arriba escribió el suyo, al tiempo que ofrecía datos sobre su educación.
A partir de allí, la búsqueda se intensificó en la capital de la provincia mediterránea con la movilización de agentes policiales que finalmente dieron con el paradero de Mariano y, tratándose de un adulto, dependerá de él si regresa con su familia o no, desconociéndose hasta el momento las razones de su viaje de La Plata a Córdoba.
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