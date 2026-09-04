Buscan a Mariano Martínez en Córdoba: "Se habría ausentado por voluntad propia"

“En el día de ayer hubo un llamado al 911 luego de que se le dio trascendencia al caso. Una persona dijo haberlo visto (en Córdoba) y nosotros activamos el protocolo de búsqueda de paradero”, explicó el ministro.

Quinteros indicó que durante la noche del jueves se realizaron recorridas en Alta Córdoba y sectores cercanos en los que podría haber estado el joven. A su vez, las autoridades recibieron nuevos avisos sobre supuestas apariciones en otros puntos de la ciudad, entre ellos la zona norte.

Una cámara de seguridad registró al joven en la ciudad de Córdoba

En ese sentido, el ministro adelantó que Gustavo, el papá del estudiante, tendrá acceso a las imágenes de los domos de seguridad instalados en distintos sectores para que pueda determinar si se trata efectivamente a su hijo.

De todos modos, el ministro aclaró que hasta ahora no existe una confirmación exacta de que Mariano esté en Córdoba. “Se trata de imágenes de televisión. Tenemos la presunción, no tenemos un dato preciso y concreto de alguien que lo conozca y pueda asegurar que está acá”, explicó.

La principal hipótesis de la búsqueda de Mariano

Uno de los elementos que las autoridades tienen en cuenta es que Mariano podría haberse trasladado con la intención de conseguir empleo. Quinteros remarcó que se trata de una persona mayor de edad y sostuvo que, de acuerdo con la información aportada por la familia, ya había realizado muchos viajes.

“No solo hablamos de una persona mayor, sino que muestra voluntad de quedarse en Córdoba trabajando”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, agregó: “Estimamos que Mariano está con vida y bien, porque estaría buscando trabajo. Las cuestiones por las cuales se ausentó de su casa deberán resolverse en el seno del hogar”.

Alicia, la madre del joven estudiante desaparecido tras asistir a la facultad en La Plata

El ministro también señaló que Mariano tiene familiares en Córdoba, aunque, según lo informado por sus padres, actualmente no existiría vínculo entre ellos. “Acá puede haber una cuestión de un entramado familiar en la que no me corresponde intervenir. Lo que necesitamos es encontrarlo y dilucidar este tema”, expresó.

Respecto de un eventual problema de salud, Quinteros indicó que la Fiscalía de Ensenada no había informado ninguna situación de ese tipo. “Es un estudiante de arquitectura, con lo cual es una persona que, si está cursando estudios universitarios, y ya ha viajado anteriormente como me comentó el padre, está en pleno conocimiento de lo que está haciendo y en pleno uso de sus capacidades”.

El misterio del CV en el local de sushi

El CV que entregó Mariano Martínez en un local de sushi de la ciudad de Córdoba

Otro de los puntos que complicaron inicialmente la comunicación con Mariano fue la información consignada en el CV que habría entregado en el local de sushi. Según confirmó Quinteros, el número telefónico que figuraba en el documento no correspondía a la familia, ya que se trataba de un teléfono antiguo.

Las autoridades también habrían conseguido un número que Mariano utilizaría actualmente e intentaron establecer contacto. “Hasta yo llamé personalmente al teléfono que utiliza ahora porque me lo aportó la propia mamá”, contó el ministro.

La causa tiene intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito N° 3 Turno 6 de la ciudad de Córdoba, a cargo del fiscal Iván Rodríguez. Para este viernes está previsto que el padre de Mariano preste declaración ante el funcionario judicial. Además, desde la fiscalía se solicitó que, por el momento, el hombre no mantenga contacto con la prensa.

Quinteros diferenció la situación actual de una investigación por una posible desaparición vinculada con un delito. “Si la fiscal que interviene en la causa hubiese entendido que había mediado un delito por el cual esta persona estaba desaparecida, se activa un protocolo distinto, por desaparición, y se lo comienza a buscar”, explicó.

Por el momento, la búsqueda continúa para establecer si Mariano efectivamente se encuentra en Córdoba y reconstruir sus últimos movimientos: “Estamos todos abocados a esto para la tranquilidad de esa familia”, cerró el ministro.