Córdoba: vendían drogas y los descubrieron porque cobraban por transferencia
Dos narcomenudistas fueron detenidos en la capital cordobesa tras una investigación que detectó un punto de ventas de drogas en barrio Chacra de la Merced.
Una ardua investigación de cuatro meses culminó con dos personas detenidas y el cierre de un punto de venta de drogas en la ciudad de Córdoba. El insólito dato que llamó la atención de los investigadores fue la modalidad utilizada para concretar parte de las operaciones: los cobros se hacían mediante transferencias bancarias.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes realizaron tres allanamientos en inmuebles ubicados sobre calle Pública s/n, en el barrio Chacras de la Merced. Las medidas fueron ordenadas luego de una investigación iniciada a partir de distintas denuncias anónimas recibidas en la línea 0800-888-8080.
Durante los operativos, los efectivos de la FPA lograron secuestrar 156 dosis de marihuana y otras 62 dosis de cocaína. Además, encontraron $932.500 en efectivo y distintos elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.
El insólito detalle que permitió dar con los detenidos
Según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, una de las particularidades de la banda de narcomenudeo era la forma en la que se realizaban los pagos. Las compras de droga eran abonadas mediante transferencias bancarias, dejando de ese modo un registro de los movimientos de dinero, lo que resultó clave para los investigadores.
La investigación se extendió durante aproximadamente cuatro meses y tuvo como punto de partida los avisos realizados por vecinos a la línea telefónica habilitada para recibir denuncias anónimas contra el narcotráfico en Córdoba.
A partir de esas llamadas, los efectivos de la FPA reunieron elementos que permitieron orientar la pesquisa hacia los domicilios finalmente allanados. Con las medidas concretadas, se logró desarticular el lugar señalado como un punto de venta de drogas y detener a dos personas acusadas de dedicarse al narcomenudeo.
Dos detenidos y droga secuestrada en Córdoba
Los dos sospechosos quedaron detenidos como consecuencia de los allanamientos. La causa continúa bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan a partir de las pruebas reunidas durante los cuatro meses de pesquisa y los resultados obtenidos en los domicilios.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, tanto los detenidos como todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.
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