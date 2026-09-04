Córdoba: vendían drogas y los descubrieron porque cobraban por transferencia

A partir de esas llamadas, los efectivos de la FPA reunieron elementos que permitieron orientar la pesquisa hacia los domicilios finalmente allanados. Con las medidas concretadas, se logró desarticular el lugar señalado como un punto de venta de drogas y detener a dos personas acusadas de dedicarse al narcomenudeo.

Dos detenidos y droga secuestrada en Córdoba

Vendían drogas en un barrio de la ciudad de Córdoba y los descubrieron porque cobraban por transferencia

Los dos sospechosos quedaron detenidos como consecuencia de los allanamientos. La causa continúa bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan a partir de las pruebas reunidas durante los cuatro meses de pesquisa y los resultados obtenidos en los domicilios.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, tanto los detenidos como todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.