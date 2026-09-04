Las imágenes de Mariano Martínez en Córdoba: su familia sigue sin localizarlo

Respecto a la búsqueda, Alicia indicó: “Ellos están buscando paso a paso. Así que nosotros decidimos respetar lo que ellos nos piden. Cuando esté la certeza de que lo podemos localizar, el equipo técnico va a hablar primero con él, porque nosotros no podemos cambiar la voluntad de una persona mayor de 21 años”.

El CV que entregó Mariano Martínez en un local de sushi de Córdoba

En ese sentido, la mujer hizo referencia a una cuestión central en la investigación: Mariano tiene 21 años y es legalmente mayor de edad, por lo que tiene capacidad para tomar decisiones sobre su vida de manera autónoma, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.

Por ese motivo, si Mariano fuera localizado y manifestara ante las autoridades que se encuentra bien y que decidió alejarse voluntariamente de su entorno familiar, su voluntad debe ser respetada. Esto significa que sus familiares no pueden obligarlo a reencontrarse con ellos, regresar a su casa o mantener una comunicación que él no desea.

La situación es diferente de la simple imposibilidad de encontrarlo. Mientras no exista información que permita determinar dónde está y en qué condiciones se encuentra, las autoridades pueden continuar realizando tareas para establecer su paradero. Una vez localizado, será fundamental conocer cuál es su voluntad y verificar que se encuentre fuera de una situación de riesgo.

Para Alicia, sin embargo, el objetivo de la familia sigue siendo poder encontrarlo y hablar con él. La mujer reconoció que no considera correcta la manera en la que Mariano se fue, aunque también admitió que, de haberles anticipado su decisión de instalarse en Córdoba, probablemente sus padres se habrían opuesto.

“No está bien lo que hizo mi hijo, o sea, de salir de esa manera. Nos podría haber dicho, pero ahora en frío también nosotros pensamos seguramente que, si él nos hubiese dicho que se iba a vivir a Córdoba, nosotros nos hubiésemos opuesto en un primer momento. Mi marido no quería saber nada, dice: ‘No, ¿cómo va a ir? Nosotros estamos acá’”, relató.

El pedido de la madre del joven tras la pista de Córdoba: "Si lo ven, ayúdenlo"

Mariano Martínez no se comunica con su familia desde el lunes, cuando asistió a la facultad en La Plata

Más allá de la posibilidad de que el joven haya decidido comenzar una nueva vida en Córdoba, Alicia manifestó su preocupación por las condiciones en las que podría encontrarse y por las dificultades que tendría para mantenerse si efectivamente pretende quedarse en esa ciudad.

“Tengo miedo de de que nadie le de trabajo, ¿cómo sigue para adelante? Él se puso esa meta en la cabeza, pero en este momento él no tiene ni diez centavos. El celular no lo puede ni prender. Ni le mandé plata porque como no sé si tiene el celular. Le regalaron las impresiones para pedir trabajo”, planteó.

De todas formas, mantiene la esperanza de localizar a su hijo: “Pensamos que es bueno ubicarlo y poder hablar con él, que él se tiene que comunicar. No tiene que aislarse del mundo porque tuvo un problema. Yo entiendo que tiene que retomar la relación con todos. O sea, no hace falta que corte con los amigos. No es una persona de calle que tiene que estar sola. A él le dio un shock, no es normal”, sostuvo.

Mientras las autoridades continúan siguiendo las pistas que surgieron en Córdoba, la familia aguarda poder confirmar que Mariano se encuentra bien y establecer finalmente contacto con él.

“Si lo ven, ayúdenlo, comuníquense con la Policía de Córdoba o llamen al 911. No lo dejemos solo”, pidió Alicia.