Las imágenes de Mariano Martínez en Córdoba: su familia sigue sin localizarlo
El joven de 21 años fue registrado por una cámara de seguridad cuando entregaba un CV en un local de sushi. Su familia todavía no logró contactarse con él.
La búsqueda de Mariano Martínez, el joven de 21 años que desapareció después de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se concentra desde las últimas horas en la ciudad de Córdoba, donde fue reconocido a partir de un video clave para la investigación. Su familia lo reconoció, pero todavía no pudo contactarse con él.
El caso dio un giro ayer a la tarde, cuando una joven se contactó con las autoridades para indicar que Mariano se había presentado en un local de sushi del barrio Cofico para entregar un currículum adulterado con la intención de conseguir trabajo. Las imágenes fueron reconocidas por los padres del estudiante, que aguardan pacientes por el reencuentro.
Alicia, la madre del joven, confirmó que recibió las imágenes en las que se observa a su hijo ingresando al local, lo que resultó ser una pieza clave para la búsqueda del joven en la mencionada provincia.
Pese a esto, se mostró paciente y explicó que la familia decidió respetar las indicaciones de las autoridades mientras continúa la búsqueda. “Estamos esperando. El ministro de Seguridad de Córdoba nos pidió que no obstruyamos lo que ellos están haciendo para que él no se vaya de la ciudad”, señaló la mujer luego de mantener una comunicación telefónica con Juan Pablo Quinteros.
Hasta el momento, su familia no pudo contactarse con él y su padre se encuentra viajando hacia Córdoba para seguir de cerca las pistas que surgieron durante las últimas horas.
Respecto a la búsqueda, Alicia indicó: “Ellos están buscando paso a paso. Así que nosotros decidimos respetar lo que ellos nos piden. Cuando esté la certeza de que lo podemos localizar, el equipo técnico va a hablar primero con él, porque nosotros no podemos cambiar la voluntad de una persona mayor de 21 años”.
En ese sentido, la mujer hizo referencia a una cuestión central en la investigación: Mariano tiene 21 años y es legalmente mayor de edad, por lo que tiene capacidad para tomar decisiones sobre su vida de manera autónoma, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
Por ese motivo, si Mariano fuera localizado y manifestara ante las autoridades que se encuentra bien y que decidió alejarse voluntariamente de su entorno familiar, su voluntad debe ser respetada. Esto significa que sus familiares no pueden obligarlo a reencontrarse con ellos, regresar a su casa o mantener una comunicación que él no desea.
La situación es diferente de la simple imposibilidad de encontrarlo. Mientras no exista información que permita determinar dónde está y en qué condiciones se encuentra, las autoridades pueden continuar realizando tareas para establecer su paradero. Una vez localizado, será fundamental conocer cuál es su voluntad y verificar que se encuentre fuera de una situación de riesgo.
Para Alicia, sin embargo, el objetivo de la familia sigue siendo poder encontrarlo y hablar con él. La mujer reconoció que no considera correcta la manera en la que Mariano se fue, aunque también admitió que, de haberles anticipado su decisión de instalarse en Córdoba, probablemente sus padres se habrían opuesto.
“No está bien lo que hizo mi hijo, o sea, de salir de esa manera. Nos podría haber dicho, pero ahora en frío también nosotros pensamos seguramente que, si él nos hubiese dicho que se iba a vivir a Córdoba, nosotros nos hubiésemos opuesto en un primer momento. Mi marido no quería saber nada, dice: ‘No, ¿cómo va a ir? Nosotros estamos acá’”, relató.
El pedido de la madre del joven tras la pista de Córdoba: "Si lo ven, ayúdenlo"
Más allá de la posibilidad de que el joven haya decidido comenzar una nueva vida en Córdoba, Alicia manifestó su preocupación por las condiciones en las que podría encontrarse y por las dificultades que tendría para mantenerse si efectivamente pretende quedarse en esa ciudad.
“Tengo miedo de de que nadie le de trabajo, ¿cómo sigue para adelante? Él se puso esa meta en la cabeza, pero en este momento él no tiene ni diez centavos. El celular no lo puede ni prender. Ni le mandé plata porque como no sé si tiene el celular. Le regalaron las impresiones para pedir trabajo”, planteó.
De todas formas, mantiene la esperanza de localizar a su hijo: “Pensamos que es bueno ubicarlo y poder hablar con él, que él se tiene que comunicar. No tiene que aislarse del mundo porque tuvo un problema. Yo entiendo que tiene que retomar la relación con todos. O sea, no hace falta que corte con los amigos. No es una persona de calle que tiene que estar sola. A él le dio un shock, no es normal”, sostuvo.
Mientras las autoridades continúan siguiendo las pistas que surgieron en Córdoba, la familia aguarda poder confirmar que Mariano se encuentra bien y establecer finalmente contacto con él.
“Si lo ven, ayúdenlo, comuníquense con la Policía de Córdoba o llamen al 911. No lo dejemos solo”, pidió Alicia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario